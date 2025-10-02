Подробно търсене

Парламентът ще обсъди днес на първо четене изменения в Закона за държавния бюджет

Теодора Цанева
Парламентът ще обсъди днес на първо четене изменения в Закона за държавния бюджет
Парламентът ще обсъди днес на първо четене изменения в Закона за държавния бюджет
Снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
София,  
02.10.2025 09:18
 (БТА)

Парламентът ще обсъди днес на първо четене изменения в Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година. Това ще бъде първа точка в дневния ред. 

Промените бяха включени тази сутрин в програмата след съгласуване на председателски съвет на парламента.  

Вчера Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание одобри на първо четене промени в Закона за държавния бюджет за 2025 г., внесени от Министерския съвет, във връзка с водната криза в община Плевен. Председателят на комисията Делян Добрев посочи, че извънредното ѝ заседание се налага, за да може промените да бъдат разгледани на следващия ден в пленарната зала.

Освен това депутатите ще обсъдят на второ гласуване промени в Закона за устройство на територията и в Закона за гражданското въздухоплаване. В програмата са и изменения в Наказателния кодекс, както и два законопроекта за промени в законите за Държавната агенция „Национална сигурност“ и Държавната агенция „Разузнаване“.  

/АБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:48 на 02.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация