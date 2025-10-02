Парламентът ще обсъди днес на първо четене изменения в Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година. Това ще бъде първа точка в дневния ред.

Промените бяха включени тази сутрин в програмата след съгласуване на председателски съвет на парламента.

Вчера Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание одобри на първо четене промени в Закона за държавния бюджет за 2025 г., внесени от Министерския съвет, във връзка с водната криза в община Плевен. Председателят на комисията Делян Добрев посочи, че извънредното ѝ заседание се налага, за да може промените да бъдат разгледани на следващия ден в пленарната зала.

Освен това депутатите ще обсъдят на второ гласуване промени в Закона за устройство на територията и в Закона за гражданското въздухоплаване. В програмата са и изменения в Наказателния кодекс, както и два законопроекта за промени в законите за Държавната агенция „Национална сигурност“ и Държавната агенция „Разузнаване“.