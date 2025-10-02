Еди Хау за представянето на Волтемаде: "Наричаха ни идиоти, но Ник показа защо го привлякохме"

Ник Волтемаде получи похвали от мениджъра на Нюкасъл Юнайтед Еди Хау за представянето си при победата с 4:0 над Юнион Сен Жилоаз, дни след като специалисти нарекоха клуба "идиоти“ за привличането на нападателя за 65 милиона паунда.

Волтемаде отбеляза първия гол, преди Нюкасъл да запише триумф като гост в европейските клубни турнири и да си осигури първите точки в Шампионската лига за този сезон.

"Да, мисля, че Ник се представи наистина добре днес“, каза Хау.

"Непрекъснато научавам нови неща за играта му, както всички останали... защото имахме много ограничено време за тренировки. Мисля, че можете да видите как играта му в защита е толкова важна част от това, което прави.

Не съм сигурен, че ще вкара много голове, но съм доволен, че го получи, защото това ще му помогне да се чувства още по-добре в нашия отбор.“

Членът на борда на Байерн Мюнхен и бивш световен шампион Карл-Хайнц Румениге каза, че Нюкасъл са „идиоти“, задето са приели исканата от Щутгарт цена за нападателя.

Байерн също се интересуваше от подписа му, но се отказа от надпреварата заради сумата, посочена от съперниците им от Бундеслигата.