Диалогът в това наше забързано и сложно време е нещо, което много липсва в обществото, каза фотографът Соня Станкова пред БТА

На 1 октомври в Български културен институт (БКИ) „Дом Витгенщайн” във Виена, Австрия, ще бъде открита изложба „Визуален диалог" на трима български съвременни фотографи - Соня Станкова, Нели Гаврилова и Галина Ушева, съобщават от културната институция.

„Диалогът в това наше забързано и сложно време е нещо, което много липсва в обществото. Всяка от нас търси диалога със себе си и изпраща чрез това, което тя владее – фотографията, своите послания и виждания за нещата, които я вълнуват, търсейки диалога с публиката". Това каза за БТА фотографът Соня Станкова по повод предстоящата съвместна експозиция.

„Моята серия е част от дългогодишната ми работа в темата „Реална абстрактност“, където преплитам реални образи и мои виждания за света в една нова картина на докосване до интимните човешки стремежи и виждания за отношения, въздействия, срещи в съзнанието и мисълта на човека, когато е свободен от физическите условности и създава свой образ. Реалност е, защото фотографията заснема съществуващи неща“, каза Станкова.

Тя посочи, че художественият експеримент на Нели Гаврилова „Мехури, издишване“ проследява реакциите на потопени във вода хора, като документира мига на рязко издишания от тях въздух. „Сливането на въздуха и водата създават странни приказни сюжети. Издишаният облак въздушни мехури е изчистеният вариант на алтернативата на днешния живот. Инсценирана реалност, в която човешката същност има възможност да се докосне за миг до осъзнаването колко би струвало да бъдеш свободен. Макар и в друг свят“, допълни тя.

По думите й серията фотографии „Да откриеш свободата“ на Галина Ушева е нейното изследване чрез фотографския образ на една особена ситуация, в която бяхме поставени хората, а именно изолацията по време на пандемията от КОВИД-19. „Тя заснема сгради без човешко присъствие, опаковани в разкъсани покривала, отворени врати, зеещи прозорци и самотни птици, които напомнят, че времето се движи. И всичко това сякаш е изпълнено с шепоти, стъпки на хора, разговори, които се стопяват като спомен. Свободата за нея е усещането за мига, за въздуха, за птиците и мисълта“, уточни Станкова и добави, че изложбата е предизвикателство за тях като автори и много се вълнуват от срещата им с публиката във Виена.

В началото на седмицата Станкова откри своя самостоятелна изложба в столичната галерия nOva art space. Тя е озаглавена „Време/Образ" и предлага на зрителите специално подготвена за пространството на галерията колекция от най-новите й фотографии, както и произведения, създадени в различни етапи от творческия и професионален път на авторката.

На откриването на изложбата е била представена и фотографската книга-ретроспектива на Станкова „Време/Образ 1983/2023". В изданието са събрани както емблематични за дългогодишната й работа произведения, така и текстове, посветени на различни нейни проекти, написани през годините от Никола Лаутлиев, Митко Новков и Катерина Гаджева, а графичното оформление е на Георги Димитров.

Представяне на книгата предстои и в Пловдив на 8 октомври в рамките на фестивала „Международни фотографски срещи", който тази година ще отбележи своята 40-годишнина с издание от 7 до 31 октомври в галерия „2019" в града.

Соня Станкова е завършила Техникум по полиграфия и фотография „Юлиус Фучик"-София, „Педагогика на изобразителните изкуства“ в Пловдивски университет (ПУ) „Паисий Хилендаски" - Пловдив и е магистър по фотография в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" (АМТИИ) - Пловдив. През 1982 г. започва работа като студиен фотограф и фоторепортер, а от 1990 г. е фотограф на свободна практика. Работи за различни периодични издания, рекламни кампании и продукти на фирми. От тогава има и званието „фотограф-художник“. От 1984 година участва почти във всички големи форуми в страната: „Биенале на българската фотография", „Месец на фотографията" - Пловдив, "Месец на фотографията" - София и др., както и фотографски събития в чужбина. Получава и покана за слайд-шоу в Лодз, Полша на Photo festival union - Creators of European photographers. Нейни фотографии са публикувани в специализирани фотографски списания „Colors of Benetton“, „Mary Claire" - Italy, „Photo eye" и „PHO" - България. Някои от фотографиите са закупени от частни колекционери. В момента е преподавател по фотография АМТИИ - Пловдив. Член е на Съюза на българските художници от 2016 година.