Осмата поредна нова учебна година във филиала на Националната художествена академия в Бургас бе открита с тържествена церемония

Националната художествена академия – филиал Бургас откри своята осма поредна учебна година с тържествена церемония в Магазия 1. От екипа на филиала съобщиха за БТА, че тази есен в Бургас ще започнат обучението си 49 новоприети студенти.

Ректорът на НХА проф. Георги Янков приветства академичната общност и подчерта значението на филиала за културния живот на града. „Скъпи първокурсници, привилегия е да учите в този град, защото морето е не само пейзаж, а вечен носител на свобода и мечти“, каза той и допълни, че „талантът е безграничен тогава, когато е съпроводен от работа и постоянство“.

Кметът на Бургас Димитър Николов припомни началото на инициативата за създаване на филиала и изрази радостта си, че Академията вече е „неразделна част от образователната и културна карта на града“. Той пожела на студентите една „плодотворна творческа и академична година, изпълнена с нови приятелства и положителни емоции“.

Областният управител Владимир Крумов отбеляза, че присъствието на НХА в Бургас е „липсващото звено в културния живот на региона“ и подчерта готовността на областната администрация да оказва съдействие при бъдещи проекти. „Културата е много повече от материалното, тя е това, което ни прави щастливи и усмихнати“, заяви той.

Ректорът на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ проф. Светозар Сотиров подчерта, че първият учебен ден винаги остава в сърцето на студентите като начало на „нещо ново и вълнуващо, което никога не се забравя“.

Ректорът на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ проф. Ивайло Копрев пожела на студентите „да се радват на свободата, която морето им дава, и да променят света чрез изкуството“.

Началникът на Регионалното управление на образованието в Бургас Валентина Камалиева поздрави преподавателите и студентите, като подчерта, че филиалът на НХА е „символ на високи академични стандарти и място, където се създават личности, които чрез изкуството дават своя принос за духовното израстване на обществото“.

Сред гостите на церемонията бяха още новоизбраният директор на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас Димитър Маджаров, както и Александър Манджуков, директор на филиала на НАТФИЗ в морския град, който ще открие своята първа учебна година извън столицата на 23 септември в Културен дом НХК.

В края на тържеството архимандрит Димитър отправи молитва за благоденствие и предаде благопожеланията към студентите от името на Сливенския митрополит Арсений. След това бяха връчени студентските книжки на новоприетите първокурсници в различните специалности.

След официалната церемония гостите бяха поканени в галерия „Ателие“ на академията, където бе открита изложбата „За буквите: калиграфия“ с автори Рами Хамуд и Валентин Щинков – възпитаници на магистърската програма „Калиграфия“ към Катедра „Плакат и визуална комуникация“ на НХА.

В интервю за БТА през август директорът на филиала проф. Светозар Бенчев обяви, че към вече създадените три магистърски програми филиалът подготвя и две изцяло нови, които ще се предлагат единствено в Бургас - "Витраж" и "Реставрация и подводна археология". Приемът за тях ще започне вероятно от следващата академична година.