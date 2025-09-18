Подробно търсене

Международният фестивал „МузикАртисимо Фест“ представя концерта Wondrous Machine

Международният фестивал „МузикАртисимо Фест“ представя концерта Wondrous Machine
Международният фестивал „МузикАртисимо Фест“ представя концерта Wondrous Machine
Международният фестивал „МузикАртисимо Фест“ представя концерта Wondrous Machine, визия – организатори
София,  
18.09.2025 06:20
 (БТА)

Международният фестивал „МузикАртисимо фест“ представя концерта Wondrous Machine днес, 18 септември, в Софийската градска художествена галерия. Това е събитие, в което бароковата музика и джазът се преплитат по изключително вълнуващ начин. Барокът и джазът - на пръв поглед два противоположни полюса, са сближени майсторски в интерпретацията на прочути солисти, коментират организаторите.

Участници са световноизвестното мецосопрано Светлина Стоянова, солистка в Миланската скала, Виенската опера, операта в Цюрих, квинтет „Пилекадоне“ (носител на наградите „Златна лира“ и „Марин Големинов“ за върхови постижения в изпълнителското изкуство), пианистът, композитор и импровизатор Константин Костов (носител на награда „Кристална лира” за джаз), джазменът, барабанист и композитор Христо Йоцов и басистът Димитър Карамфилов.

Този единствен по рода си ансамбъл ще представи премиерното си партньорство в София и ще поведе публиката по приказния път от епохата на английския барок (Пърсел и Хендел) до естетиката на джаза в наши дни, посочват организаторите.

/ДД

/ВБ/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:48 на 18.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация