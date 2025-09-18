Международният фестивал „МузикАртисимо фест“ представя концерта Wondrous Machine днес, 18 септември, в Софийската градска художествена галерия. Това е събитие, в което бароковата музика и джазът се преплитат по изключително вълнуващ начин. Барокът и джазът - на пръв поглед два противоположни полюса, са сближени майсторски в интерпретацията на прочути солисти, коментират организаторите.

Участници са световноизвестното мецосопрано Светлина Стоянова, солистка в Миланската скала, Виенската опера, операта в Цюрих, квинтет „Пилекадоне“ (носител на наградите „Златна лира“ и „Марин Големинов“ за върхови постижения в изпълнителското изкуство), пианистът, композитор и импровизатор Константин Костов (носител на награда „Кристална лира” за джаз), джазменът, барабанист и композитор Христо Йоцов и басистът Димитър Карамфилов.

Този единствен по рода си ансамбъл ще представи премиерното си партньорство в София и ще поведе публиката по приказния път от епохата на английския барок (Пърсел и Хендел) до естетиката на джаза в наши дни, посочват организаторите.

/ДД