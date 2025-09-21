Националният фолклорен ансамбъл „Българе” ще представи в Ловеч спектакъла „Това е България”, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. Гостуването е по повод Деня на независимостта – 22 септември. Концертът ще бъде на сцената на площад „Тодор Кирков” в квартал „Вароша”.

„Това е България“ е една от водещите продукции на ансамбъл „Българе“, която се нарежда сред емблематичните спектакли на състава, посочват от общинската администрация. Спектакълът представя мелодичната и визуална сила на българската култура чрез автентични танци, характерна музика, богати костюми и вплетени визуални елементи, които подчертават историческото и културно многообразие на страната.

БТА припомня, че в Деня на независимостта в Ловеч е предвидена още една инициатива – Ден на отворените врати на Регионалния исторически музей, в който за посетители ще бъде отворена зала „Етнографско богатство”.