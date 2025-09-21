Хиляди хора се събраха на протест във Филипините заради огромен корупционен скандал

Хиляди протестиращи излязоха по улиците на Филипините, за да изразят възмущението си от корупционен скандал, свързан с депутати, служители и бизнесмени, за които се твърди, че са присвоили средства, предназначени за предпазване от наводнения в страната, предаде Асошиейтед прес.

Хиляди полицаи са мобилизирани, за да предотвратят насилие на протестите, които организаторите се надяват да са най-масовите срещу корупцията през последните години в страната и да доведат до незабавно съдебно преследване на всички замесени в скандала.

„Целта ни не е да дестабилизираме, а да укрепим нашата делегация“, отбеляза в изявление кардинал Пабло Виргилио Давид, ръководител на Конференцията на католическите епископи на Филипините. Той призова към мирни демонстрации.

Организаторите заявиха, че протестите ще се фокусират върху осъждането на корумпираните служители, политици и собственици на строителни компании, но няма да призовават за оставката на президента Фердинанд Маркос-младши.

Самият президент вече е съставил независима комисия, която да разследва проблемите в близо 10 хиляди проекта за контрол на наводненията на сума от близо 550 млрд. песо (около 9.5 млрд. долара). Той нарече равнището на корупция „ужасяващо“ и прие оставката на министъра на обществените работи.

Общественото възмущение избухна, когато богата двойка, управляваща няколко строителни компании, спечелили доходоносни договори за проекти за контрол на наводненията, демонстрира десетки луксозни автомобили, които притежава, по време на медийни интервюта. Подложени на ожесточена обществена критика бизнесмените по време на изслушване в Сената идентифицираха най-малко 17 депутати от Камарата на представителите и служители на обществените служби, които според тях са ги принудили ги да плащат огромни подкупи, за да могат да осигурят проекти за контрол на наводненията.

Двама видни сенатори по-късно бяха замесени в скандала от бивш държавен инженер в отделно разследване на Камарата на представителите.

Председателят на Сената Франсис Ескудеро и председателят на Камарата на представителите Мартин Ромуалдес се оттеглиха поотделно в резултат на разрастващия се скандал.