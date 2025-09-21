Невинаги протестът е насочен към верния адресат, но така или иначе са успели да привлекат внимание, коментира Наталия Киселова действията на ПП-ДБ миналата седмица

Невинаги протестът е насочен към верния адресат, но "така или иначе са успели да привлекат внимание", каза председателят на парламента Наталия Киселова в ефира на bTV в коментар на напрежението между лидера на парламентарната група "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски и "Продължаваме промяната-Демократична България".

Делян Пеевски, като председател на парламентарна група, също иска да привлича внимание и част от неговите политически изявления и действията на парламентарната му група са част от онова, което правят и други групи, за да привлекат внимание, каза председателят на парламента.

Тя добави, че по редица съдебни производства със значим обществен интерес сме свидетели повече на уличен или медиен натиск. Според нея по определени въпроси трябва да сме малко по-предпазливи. Има проблеми в обществото и в съдебната система, въпросът е как ги решаваме, коментира Киселова. Въпросите могат да бъдат решени по най-тежкия начин - промяна в Конституцията, пробвахме промяна в закона, допълни председателят на парламента.

Според мен политическата криза се разгаря с нова сила, каза Наталия Киселова. Това че партии, които са били в управлението, а сега са в опозиция, или тези, които сега възникват, искат да имат по-широко представителство и за това твърдят, че държавата е завладяна или че парламентът е нелегитимен, означава, че те по този начин искат да получат по-широко представителство, заяви Наталия Киселова. Според нея в рамките на една демокрация трябва да търпим резултати от избори.

Попитана дали смята, че на премиера Росен Желязков му се казва какво да прави, тя каза, че не е останала с такова впечатление. Ако говорим за това, че някой на някого се обажда, мога да ви кажа, че и от други парламентарни групи не само на мен, но и на министри се звъни от депутати най-редовно, защото всеки народен представител иска нещо за неговия избирателен район, за тяхното село, тяхната улица или град, каза Киселова.

Относно поста председател на Народното събрание Киселова каза, че това е въпрос на подкрепа от страна на мнозинството от народните представители. Ако мнозинството прецени, че този председател вече не е изпълнява добре функциите си, във всеки един момент могат да го освободят предсрочно, посочи тя.

Попитана дали би се съгласила да бъде кандидат за президент и дали ѝ е предлагано, Наталия Киселова каза, че това е въпрос, който се обсъжда от органите на БСП и в коалиционен формат и това не е въпрос, който е в предмета на парламентарната група към момента.

Относно отношенията с Република Северна Македония Наталия Киселова каза, че очакваме РСМ да стане пълноправен член на Европейския съюз и в това отношение тя трябва да изпълни определени критерии. Тя заяви, че РСМ трябва да спазва договора за добросъседство от 2017 г., който е основата на отношенията ни. Това, което много често се забравя, е че не става дума за български претенции, а за европейския консенсус, в който са включени част от ангажиментите, които нашите съседи трябваше да изпълнят, заяви още председателят на парламента Наталия Киселова.