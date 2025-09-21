Стотици хора позираха голи в испанска маслинова гора за фотографа Спенсър Туник

Стотици хора в Южна Испания се съблякоха голи в събота, боядисаха се в тъмнозелено и позираха за американския фотограф Спенсър Туник, предава ДПА.

Арт инсталацията, озаглавена „Портрет Алхамбра 1925“, се състоя в маслинова горичка в покрайнините на Гранада и бе първият проект на художника в Андалусия.

Туник, роден в Ню Йорк през 1967 г., е известен с мащабните си инсталации с голи модели по целия свят. През 2012 г. той снима около 1700 души в Мюнхен, а през 2007 г. заснема още по-голяма сцена с около 20 000 участници в Мексико Сити.

Фотографът открива маслиновата горичка за най-новия си проект по време на пътуване за проучване на локации в Гранада, според испанската информационна агенция Europa Press.

Той описва, че е видял „красиви планини, пълни с маслинови дървета, всички подредени в редици като маршируваща група“. Гледката му напомня за хора.

Туник поясни, че не наема професионални модели за проектите си и разглежда работата си с артистите като взаимен обмен. Той се пошегува, че би трябвало да бъде богат като основателя на „Амазон“ Джеф Безос или като изпълнителния директор на „Тесла“ Илон Мъск, за да си позволи толкова много професионални модели. Той също така отбеляза, че професионалните модели са склонни да „позират прекалено много“, а той предпочита нещо по-семпло.

Наименованието на арт инсталацията „Портрет Алхамбра 1925“ е вдъхновено от 100-годишнината на марката бира „Алхамбра“, която сама по себе си е кръстена на мавританската крепост в Гранада. Туник е създавал подобни мащабни инсталации с голи модели и в други региони на Испания, припомня ДПА.