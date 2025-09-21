Наближаващото членство на страната в еврозоната и динамичният пазар на недвижими имоти карат все повече българи да купуват мебели, каза за БТА председателят на БКДМП Васил Живков

Наближаващото членство на страната в еврозона и динамичният пазар на недвижими имоти са сред причините все повече българи да купуват мебели, коментира в интервю за БТА председателят на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП) проф. д-р Васил Живков, който е ръководител на Катедра "Интериор и дизайн за мебели" в Лесотехническия университет в София. От началото на годината националната статистика отчита намаление при цените на мебелите от близо 6 процента, като до края на 2025 г. и в началото на следващата не се очаква спекулативното им покачване, допълни той.

Браншът предлага свободни позиции за инженери-конструктори, инженери-технолози, дизайнери, работници, а тази година има ръст на новоприетите студенти в Лесотехническия университет в три специалности, които са пряко свързани с мебелната индустрия, каза проф. Живков, потърсен от БТА във връзка с откриването на учебната година във висшето училище.

Бакалаврите и магистрите

Във факултета "Горска промишленост" на Лесотехническия университет в София има три специалности, като най-старата е "Технология на дървесината и мебелите", следващата хронологично е "Инженерен дизайн (Интериор и дизайн за мебели)", която тази година отбеляза своята тридесета годишнина, а най-новата специалност, която е създадена по предложение на Камарата, е "Компютърни технологии в мебелната индустрия". През 2025 г. в трите специалности са приети 160 нови студени, докато миналата година техният брой е бил около 125-130, посочи Живков. Това е сигнал, че браншовете дървообработване, мебелна промишленост и интериорен дизайн са силни, те имат нужда от хора и младите българи виждат перспектива в тях, коментира проф. Живков. Последната година по специалностите "Технология на дървесината и мебелите" и "Компютърни технологии в мебелната индустрия" дипломираните бакалаври са около 30, а със задочното обучение по първата специалност броят им достига до около 40-50 души. Магистрите годишно са около 10 – 15. По специалност "Инженерен дизайн" се дипломираха около 30 души.

Проф. Живков изтъкна, че браншът има нужда от повече кадри, като отбеляза, че има много фирми от тази индустрия в региони извън столицата, при които има остър дефицит от инженери. Той посочи, че има достатъчно свободни позиции в мебелните фирми за инженери-конструктори, инженери-технолози, дизайнери, а брутната заплата - например за млад инженер в София, варира от 2500 до 4000 лева, а в другите региони на страната – от 2200 до около 3500 лева.

По думите на председателя на Камарата работник с висока квалификация, монтажник, взима в някои случаи и по-висока залата от инженер, като сред причините за разликата е лисата на достатъчно такива кадри. В България е постижима чиста заплата за работник в мебелния бранш от 2500 лева, допълни проф. Живков, като отбеляза, че много от тях получат дори и по-високо възнаграждение.

Секторът привлича най-много кадри от трети страни от бившите съветски републики - Азербайджан, Казахстан, интерес има и от държави от Далечния изток. В сектора работят и украински граждани. Продължава проблемът с текучеството на кадри от тези страни. Някои от тях сключват договор с българска фирма и на петия ден се оказва, че вече са във Франция, Италия, Германия и няма механизъм, който да ги върне обратно, отбеляза председателя на Камарата и посочи, че предстои процесът по наемане на работници от трети страни да бъде прецизиран.

Икономическото "здраве" на фирмите

Председателят на Камарата съобщи, че към момента мебелните фирми в България са между 2200 и 2300, като в бранша почти 90 процента от предприятията са малки и микро, няколко процента са средните, а около един процент са големите.

По данни на за 2024 г. браншът отчита лек спад на годишна база на производството на мебели от 4,9 на сто, каза председателят на Камарата. По думите му тези стойности са в рамките на допустимото. Износът на мебели през 2024 г. също на годишна основа бележи намаление с 1,7 на сто. Така че 2024 г. може да кажем, че приключва относително успешно, обобщи проф. Живков. По последни данни на Националния статистически институт до юли има известно оживление и възстановяване на вътрешния пазар на мебели с ръст на производството на мебели от около 12-13 на сто. По думите на председателя на Камарата това е добър индикатор за ситуацията през 2025 година. За посочения период обаче има рязко намаляване в цените на български мебели за износ на международните пазари – спад от 42 процента според НСИ, каза проф. Живков. Сред причините за негативните резултати той посочи стагнацията на западни пазари, където се отчита рязко намаляване потреблението на мебели, което рефлектира и върху цените на българските компании. Положителните тенденции в страната са обясняват с активността на пазара на недвижими имоти. Докато пазарът на имоти в България расте, търсенето на мебели няма да изчезне, коментира председателят на Камарата. По негови прогнози положителните темпове на развитие на вътрешния пазар ще се запазят и дори може да има леко увеличение на продажбите на мебели до края на годината и във връзка с влизането на България в еврозоната. Страховете на хора от евентуално увеличение на цените на мебелите преди влизането ни в еврозоната вероятно ще е сред двигателите на повишеното търсете на обзавеждане за дома, коментира проф. Живков.

Цените на мебелите

Според националната статистиката се отчита леко поевтиняване на мебелите в България от 5,7 процента от началото на 2025 г. до юли на годишна база, коментира председателят на Камарата, но напомни за пика на цените през 2023 г., когато те се увеличиха с 35 на сто спрямо началото на пандемията от КОВИД-19 през 2020 г. Ние акумулирахме много рязък скок на цените на мебелите, като това е обяснимо както от субективни, така и от обективни фактори, коментира проф. Живков ценовите тенденции на мебелите у нас и напомни за периодите на недостиг на дървесина и други материали по време на пандемията, проблемите с цените на енергията. Абсурд е в мебелния бранш да има картелно споразумение, коментира проф. Живков възможността от необоснован ценови ръст до края на годината и се аргументира с действащата пазарна среда и липсата на големи конгломерати, които да се споразумяват. Когато се бориш за пазар в страната и особено в чужбина, е абсурдно да си играеш с цените, посочи председателят на Камара. В допълнение той посочи, че към момента има и "успокояване" на цените на материалите, както и на тока, като изтъкна, че вече много от мебелните фирми сами произвеждат електроенергията за нуждите на производството си. Ако има нещо, което да нагнетява цените, това са работните заплати, коментира проф. Живков и допълни, че според него като цяло те са "леко надценени" спрямо производителността на труда в България.

Митническата политика на САЩ

Във връзка с очакваното повишаване на митата за внос на мебели в САЩ тези дни от бранша внесоха официално писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен с искане за реакция от страна на ЕК по темата в защита на европейските производители. Към момента се още няма отговор по това искане, коментира председателят на Камарата и изрази надежда митата за мебелите да останат в рамките на договорените 15 процента за стоките, които са внос от ЕС. Един от основните ни износители за САЩ е фирма, която произвежда столове, но като цяло износът на България за САЩ не е голям, а в топ десетте държави на износа ни са само страни от ЕС и Великобритания, каза проф. Живков.

Какви мебели си купуваме

От края на лятото и с настъпването на есента расте интересът на българите към покупки на мебели за ученика – бюра, столове, шкафове, а много детски градини и училища това лято изцяло обновиха интериорите си с мебели на наши членове, каза председателят на Камарата. През лятото е отчетен по традиция и ръст в търсенето на градински мебели.

Сред мебелите, които българите най-често сменят, са столове, канапета, дивани, маси, гардероби, обзавеждането на детските стаи. По-рядко се разделяме с кухненските мебели и заради факта, че това е един от най-сложните за промяна елементи от интериора, коментира проф. Живков

Актуална тенденция при производство на библиотечни шкафове в страната е те да са с различни оцветени стъклени врати – сиво, бежово, опушено и тънки алуминиеви рамки. Често те са с вградено осветление.

При тапицираните мебели тенденцията е те да са с текстилна дамаска заради все по-голямото предлагане от производителите на платове на дишащи материи, такива, които по-трудно се цапат, по-лесно се поддържат. Допирът с такива материи е много по-приятен, мебелите са по-меки и това вероятно е причина хората все повече да предпочитат такива изделия пред тези с естествена или изкуствена кожа, смята проф. Живков. Осен това, в някои случаи, експлоатационният срок на тапицерията на такива мебели може да бъде много по-дълъг от тези с изкуствена кожа.