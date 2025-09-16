Подробно търсене

Откриха изчезнал преди 140 години кораб на дъното на езерото Мичиган

Михаил Евлогиев
Потъналата шхуна F.J. King. Снимка: Wisconsin Historical Society via AP
Мадисън,  
16.09.2025 14:39
 (БТА)
След десетилетия проучване на дъното на езерото Мичиган, изследователи най-накрая откриха останките на товарна шхуна, потънала по време на свирепа буря преди почти 140 години край бреговете на Уисконсин, съобщи АП. 

Историческото дружество на Уисконсин и Асоциацията за подводна археология в щата обявиха, че екип, ръководен от изследователя Брендън Бейлод, е открил останките на кораба F.J. King. Бейлод заяви в имейл до Асошиейтед прес, че останките са открити на 28 юни. Според съобщението екипът на Бейлод е открил кораба край пристанището на Бейлис, град с около 280 души население на полуостров Дор в Уисконсин, на нос, врязващ се в езерото Мичиган, който придава на щата отличителната му форма. 

F.J. King е била 144-футова (43,89 метра) тримачтова товарна шхуна, построена през 1867 г. в Толедо, Охайо, за превоз на зърно и желязна руда. Според съобщението корабът е бил връхлетян от буря край полуостров Дор на 15 септември 1886 г., докато е превозвал желязна руда от Есканаба, Мичиган, до Чикаго, и е потънал.

Изследователи се опитват да намерят F.J. King от 70-те години на миналия век, но противоречиви сведения за местоположението на кораба, когато е потънал, са осуетявали усилията им до момента. През годините потъналият плавателен съд си е изградил репутация сред търсачите на приключения на кораб-призрак.

Байлод предполага, че Грифин, капитанът на шхуната, може да не е знаел къде се намира в тъмнината, когато корабът е потъвал. В хода на проучванията археолозите са използвали радар за странично сканиране, който е открил обект с размери около 42 метра дължина на по-малко от километър от местоположението на фара на брега на езерото. Оказа се, че това е именно изчезналият F.J. King. Байлод пояснява, че корпусът на плавателния съд изглеждал непокътнат и това изненадва изследователите, които са очаквали да го намерят на парчета поради теглото на желязната руда, която шхуната е превозвала. Асоциацията за подводна археология на Уисконсин вече е открила пет останки от кораби през последните три години на територията на щата, допълва АП.

/ВБ/

