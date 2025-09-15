Филмът "Хамнет" на Клои Чжао спечели голямата награда на Международния филмов фестивал в Торонто

Историческата драма „Хамнет“ на режисьорката Клои Чжао спечели най-престижното отличие на 50-ия Международен филмов фестивал в Торонто - наградата на публиката, предадоха ДПА и Асошиейтед прес.

Победителят беше обявен от директора на фестивала Камерън Бейли.

Адаптацията на Чжао по романа на Маги О'Фарел разказва историята на семейство Шекспир – Уилям, изигран от Пол Мескал, и Агнес, в която се превъплъщава Джеси Бъкли – чийто брак трябва да преживее смъртта на 11-годишния им син Хамнет. Призът поставя "Хамнет" на завидно място в надпреварата за наградите "Оскар“, отбелязва Асошиейтед прес.

Наградата на публиката на водещия кинофестивал в Северна Америка се е превърнала в своеобразен предвестник на "Оскар"-ите, като през последните години предсказа някои от бъдещите победители в категорията за най-добър филм като "Зелената книга" и "Земя на номади". От 2012 г. всеки носител на топ отличието на фестивала е номиниран за най-добър филм на наградите на американската киноакадемия, но миналогодишният победител в Торонто - "Животът на Чък" сложи край на тази традиция. Адаптацията на Майк Фланаган по книга на Стивън Кинг излезе едва през юни и не се очаква да се включи в надпреварата за наградите "Оскар", отбелязва Асошиейтед прес.

Подгласници за наградата на публиката станаха "Франкенщайн" на режисьора Гийермо дел Торо, с Оскар Айзък и Джейкъб Елорди в главните роли, и "Вади ножовете 3" (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery на Райън Джонсън.

За най-добър документален филм зрителите избраха The Road Between Us: The Ultimate Rescue на Бари Аврич. Продукцията разказва историята за спасяването на израелско семейство по време на нападението на "Хамас" над Израел на 7 октомври 2023 г.

За разлика от фестивали в Кан, Берлин или Венеция, победителите в Торонто не се избират от жури. Вместо това, публиката гласува за филмите, които е харесала.

Тази година над 290 филма се състезаваха на Международния филмов фестивал в Торонто, отбелязва ДПА. Кинофорумът се проведе между 4 и 14 септември.