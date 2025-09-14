В област Монтана 11 275 деца ще прекрачат прага на училищата на първия учебен ден

В област Монтана 11 275 деца, от които близо 900 първокласници, ще прекрачат прага на училищата на първия учебен ден, съобщиха от Регионалното управление на образованието (РУО) в областния град. Най-многобройни са децата в община Монтана, следвани от Лом и Берковица.

„В навечерието на новата учебна година мога да кажа с увереност, че училищата и детските градини в област Монтана са готови да посрещнат своите деца и ученици“, каза началникът на РУО - Монтана Трайка Трайкова.

В системата на образованието в област Монтана влизат 58 училища, 47 детски градини, два центъра за специална образователна подкрепа, регионален център за приобщаващо образование и три центъра за личностно развитие. Това е мрежата, която ежедневно се грижи за децата от региона, отбелязаха от РУО.

Учебниците за учениците, също са доставени навсякъде. В много училища материалната база е обновена, като продължават ремонтни и строителни дейности на няколко места. В Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Стефан Стефанов“ - Монтана продължава да се изгражда център за високи постижения, във Финансово – стопанска профилирана гимназия „Васил Левски“ - Монтана се изгражда спортна зала, като и в двете училища учебният процес няма да бъде възпрепятстван, поясни Трайкова.

Във Второ основно училище (ОУ) „Христо Смирненски“ - Берковица и в Средно училище (СУ) „Христо Ботев“ - Брусарци се извършва основен ремонт на сградите и учениците ще започнат учебната година в други учебни заведения. Очакванията са в скоро време да приключат ремонтите и на двете места.

В Профилирана гимназия „Иван Панов“ - Берковица, в Първо ОУ „Никола Вапцаров“ - Берковица, в ОУ „Пейо Яворов“ село Крива бара и Шесто СУ „Отец Паисий“ - Монтана се изгражда STEM среда. Също така в Трето ОУ „Петър Берон“ - Монтана се извършва ремонт на физкултурния салон, който се очаква да приключи в близките дни.

„Знаем, че за всяко дете, за всеки родител и за всеки учител, първият учебен ден е много специален и искаме той да бъде тържествен, а учебната година – спокойна. Пожелавам на учениците да бъдат смели, ученолюбиви и любопитни. На учителите пожелавам вдъхновение, търпение и удовлетвореност от работата, а на родителите спокойствие и увереност, че децата им са на сигурно място и ще получат най-доброто образование“, каза Трайка Трайкова.

Всички образователни институции в област Монтана имат подготовка за тържествено откриване на новата учебна година. На 15 септември всички училища ще издигнат националния флаг и ще посрещнат учениците в празнична атмосфера, каза още началникът на РУО – Монтана.