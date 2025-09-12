Патриарх Даниил отслужи църковния ритуал "Чин на обновление" за връщането на оригиналните реставрирани плочи в храма "Св. Александър Невски"

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужи днес църковния ритуал "Чин на обновление" за връщането на двете оригинални реставрирани паметни плочи от централния вход на патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски".

"На днешния ден, 101 години след освещаването на патриаршеския катедрален храм, имаме тази радост, с благословението на Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия, с подкрепата на Негово Величество цар Симеон български, по инициатива на граждански комитет от инициаторите и създателите на филмовата поредица "Владетелите на третата българска държава, с председателството на Мълвина Господинова, имаме тази радост да извършим възстановяване на една историческа правда. Тези паметни плочи през 1912 г. са били подготвени и поставени от двете страни на входа на катедралния храм "Св. Александър Невски" в памет на основния камък за построяването на храма. Това начало е било положено от Великото учредително събрание през 1879 г. Основният камък е положен при управлението на княз Александър Батенберг, по инициатива на Народното събрание, на княза и с усилията на целокупния български народ, за да се построи този катедрален храм в памет на Освобождението на България от турско робство", каза в словото си патриарх Даниил.

Двете паметни плочи са били монтирани от двете страни на централния вход на патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" преди предвиденото тържествено освещаване на храма на 2 август 1912 г., съобщи за БТА историкът Мълвина Господинова, автор на инициативата за възстановяване на реликвите и организатор на събитието. Тя обясни, че тогавашното правителство е възложило текста на надписите да бъде изготвен от известните учени - проф. Беньо Цонев, академик Васил Златарски и от директора на Археологическия музей проф. Богдан Филов. С паметните плочи се отдавала почит на решението на Първото народно събрание в Търново през 1879 г., в София да бъде построен храм с името на св. Александър Невски по повод Освобождението на България, както и на възстановяването на независимото българско царство при цар Фердинанд през 1908 г.

"В 1950 г. оригиналните възпоменателни плочи са свалени от фасадата на храма и заменени с други, с надписи, съобразени с идеологията на новата власт след 9 септември 1944 г. В тях например отсъстват имената на владетелите - Александър Батенберг, император Александър Втори и цар Фердинанд, а текстът за независимостта на България през 1908 г. липсва", обясни Мълвина Господинова. Новият надпис - в превод и на руски език, стои и до днес от двете страни на официалния вход на катедралата "Св. Александър Невски".

Патриарх Даниил също припомни в словото си, че тези плочи са били поставени от двете страни на входовете на катедралата до 1950 г. и с кратки слова увековечават желанието, труда, саможертвата, усилията на толкова наши предци, държавници, строители, политици, търговци, обикновен народ. 75 години по-късно се радваме да се възстанови тази историческа правда и тези оригинални, мраморни плочи с текст, изработен от видни учени, да бъдат възстановени и поставени на видно място в катедралата, за да може историческата памет за важни събития - за целокупния ни народ и държава да остава. Поуката от днешния ден е, че отрицанието от миналото, нихилизмът, отричането от своите предци, води до разруха и до духовно опустошение, заяви българският патриарх.

След богослужението и пред журналисти патриарх Даниил каза, че посланието от днешното събитие е да се помни, да се увековечи поводът, времето, хората, които са били в основата на съграждането на храма "Св. Александър Невски". Той отбеляза, че с днешното събитие се възстановява историческата правда, защото тези паметни плочи са били поставени от тези, които са строили храма, и те най-добре знаят как се е случило всичко това. Ако отричаме тези, които са били преди нас, ние нямаме бъдеще, каза българският патриарх. Той добави, че трябва да ги помним, да им благодарим и да можем да се научим да живеем в мир с онова, което е било част от нашата история, за да знаем кои сме.

Сред присъстващите на богослужението в патриаршеската катедрала бяха Симеон Сакскобурговски, премиер на България от 2001 до 2005 г., неговият внук Борис Сакскобургготски, народни представители, председателят на партия АБВ Румен Петков, историкът Мълвина Господинова и много вярващи, дошли да видят възстановените паметни плочи.

Трябва да уважаваме историята си, с това се гради и самочувствието на нацията. Най-важното е да се гордеем с нашето минало и да гледаме напред с увереност, каза пред журналисти Симеон Сакскобурговски.

Седемдесет и пет години по-късно, в резултат на гражданска инициатива и с благословението на Светия синод на Българската православна църква, оригиналните паметни плочи са изнесени от подземията на храма, където са били захвърлени, а след това - ремонтирани и реставрирани. Това става благодарение на даренията на фондацията "Българска памет - братя Диневи“, фондацията "Дометиан, митрополит Видински", на Миглена Тачева - министър на правосъдието (2007-2009 г.), на доц. Пламен Славов, на духовници и миряни от различни краища на страната, уточниха от настоятелството на храма.