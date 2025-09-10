Общо 2 359 ученици ще започнат новата учебна година в 11-те училища на територията на община Троян

Общо 2 359 ученици ще посрещнат новата учебна година в 11-те училища на територията на община Троян, съобщиха от общинската администрация. За сравнение, през учебната 2024/2025 г. броят на учениците е бил 2 436 – с 77 повече от настоящата учебна година, а през 2023/2024 г. – 2 424.

Сред новите ученици са 189 първокласници, като всеки от тях ще получи подарък – книжка с детски приказки и лично послание от кмета на общината. Реализиран е и държавният план-прием за осми клас, като 172 осмокласници ще започнат своето гимназиално образование.

Въпреки тенденцията за намаляване на броя на децата, всички училища в общината ще отворят врати, посочват от администрацията.

Обновени са дворните пространства с условия за игра в троянските детски градини „Буковец“ и „Осми март“, както и в ДГ „Звънче“ в с. Калейца. В Националното училище за планински водачи е изграден нов STEM център, а в Средно училище „Васил Левски“ е обновено стълбището, допълват оттам.

Повечето ремонтни дейности са приключени, като част от тях ще продължат и по време на учебната година, без да нарушават учебния процес, уверяват от Общината. Продължават строителните дейности по проекта за модернизация на Средно училище „Св. Климент Охридски“ в Троян (финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост), изграждането на спортна зала в Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“ (по проект на Министерството на образованието и науката), както и подмяната на покрива на изнесената група в с. Черни Осъм към ДГ „Незабравка“.

Директорите на учебните заведения са уверили, че ще бъдат осигурени оптимални условия за обучение според възможностите на институциите, а строителните фирми са в постоянен контакт със служители на Община Троян, посочват от администрацията.

В детските градини приемът в първа група е реализиран успешно. В тях към момента се обучават 660 деца, като в това число не влизат децата в яслените групи.

Общината е осигурила и транспорт за 311 правоимащи деца и ученици от всички населени места.