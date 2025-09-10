Подробно търсене
Андрей Баташов: Една от прелестите на театъра е, че се ражда и умира всяка вечер
София, 16 юли 1998 г. „Театър 199“ изпраща актьорите си на турне по Черноморието. На хепънинга актьорът Андрей Баташов повежда камилите (новото превозно средство на театъра) на изток. Снимка – Пресфото БТА/архив, Бистра Бошнакова
София,  
10.09.2025 08:13
 (БТА)

Една от прелестите на театъра е, че той се ражда и умира всяка вечер. Времето от вдигането на завесата до аплодисментите на публиката не е никак мимолетно. То е в състояние да побере и цял един човешки живот. Думите са на Андрей Баташов, който днес трябваше да навърши 60 години.

„На един актьор са нужни сетива. Колкото повече, толкова по-добре. Поддържам вдъхновението си, като давам храна на сетивата си“, казва актьорът.

Той е роден на 10 септември 1965 г. във Волгоград, Русия. Наследник е на известен руски род, произвеждал и доставял стомана на царския двор от времето на Петър Първи до края на династията Романови. 

Когато е 7-годишен, семейството му се мести в София. Родителите му го записват в 133-то Средно училище „Александър С. Пушкин“ с изучаване на руски език. Още като ученик е чест гост в театъра, който го омагьосва за цял живот. „Спомням си детските години, когато влизах в театрална зала, атмосферата, миризмата на декора са оставили трайни следи в мен. Мечтаех да свържа живота си със сцената“, разказва Баташов. След като завършва гимназия, се насочва към театралната академия. Първоначално не е приет и разбира, че трябва да отбие военната си служба, преди да запише висше образование. През 1985 г. отново кандидатства и през 1989 г. завършва Висшия институт за театрално изкуство (ВИТИЗ), днес Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“), в класа на проф. Енчо Халачев.

Още преди да завърши, е поканен да играе в Народния театър „Иван Вазов“ – в постановката „Престъпление на сърцето“. След като се дипломира, е поканен лично от Стефан Данаилов да стане част от най-голямата театрална трупа.

В следващите няколко години играе в редица спектакли на Народния театър – Антифол в „Комедия от грешки“ и Деметрий в „Сън в лятна нощ“ от Уилям Шекспир, Анатол в „Анатол“ от Артур Шницлер, Медведенко в „Чайка“ от Антон Павлович Чехов, Фридрих Ветер в „Кетхен от Хайлброн“ от Хайнрих фон Клайст, Драгалевски в „Двубой“ от Иван Вазов, Джери Райън в „Двама на люлката“ от Уилям Гибсън, Мъжът в „Синята стая“ от Дейвид Хеър, Хари Хоркър в „Да си вземеш жена от село“, Моска във „Волпоне“ от Бен Джонсън.

Изиграва над 40 роли в театъра и киното. Има многобройни участия в български и чужди кинопродукции. 

През 1992 г. прави първия си моноспектакъл „Секс, наркотици и рокендрол“ на сцената на „Театър 199“, който се превръща в едно от най-знаковите му представления. В спектакъла, в рамките на час и половина, сам изиграва 12 различни роли. 

През 2001 г. става доцент по актьорско майсторство и режисура в НАТФИЗ. От 2004 г. той е актьор на свободна практика. 

Режисьор е на постановките „Ритъм“, „360 градуса“, Sexxx и „Разбираш ли ме правилно“. През 2007 г. поставя 500-ия юбилеен спектакъл на постановката „Секс, наркотици и рокендрол“. В края на септември 2010 г. на сцената на „Театър 199“ е премиерата на четвъртия му моноспектакъл „Влез в час!“ по текст на Ерик Богосян – след „Секс, наркотици и рокендрол“ (1992), „С глава в стената“ (1994) и „На живо“ (1997). 

Андрей Баташов е част от предизборния екип на Милен Велчев, който е кандидат-кмет на София в частичните местни избори през 2005 г. През 2007 г. Баташов е избран за депутат от парламентарната група на НДСВ в 40-ото Народно събрание. В качеството си на депутат е в Комисията по гражданското общество и медии (от 30 януари 2008 до 25 юни 2009 г.), в Комисията по околната среда и водите (20 февруари – 13 март 2008) и в Комисията по културата (13 март 2008 – 25 юни 2009).

На 16 юни 2007 г. става Велик церемониалмайстор на Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим – Велик приорат България.

Носител е на първата награда за млад актьор до 31 години на името на Иван Димов – за ролите си в пиесите „Двама на люлката“ от Уилям Гибсън в Народния театър „Иван Вазов“ и „Секс, наркотици, рокендрол“ и „С глава в стената“ от Ерик Богосян. Пред „Театър 199“, на Стената на славата, има пано с неговите отпечатъци.

Андрей Баташов умира на 29 ноември 2010 г. в София.

По решение на Великия съвет на Велик приорат (България) в негова памет през 2018 г. е учредена специална ежегодна награда. Тя се присъжда на млади актьори на възраст до 33 години за творческите им постижения в областта на театралното и филмовото изкуство и за дейността им в полза на хората.

