Мултимедийният концерт-спектакъл “Изгубените песни на Сизиф” ще бъде представен за първи път на 12 септември в Балчик

Мултимедийният концерт-спектакъл „Изгубените песни на Сизиф“ ще бъде представен за първи път на 12 септември в Културен център „Мелницата“ в Балчик, съобщават от София Арт Институт.

От института допълват, че в новата творба на Петър Керкелов, която ще има световна премиера в морския град, философията и музиката се срещат край морето, предавайки на различни нива хуманистични идеи.

Композицията „Изгубените песни на Сизиф“ е създадена за Венета Нейнска – пиано, Стефан Хаджиев – виолончело, и самия автор – електроника, във визуална среда, сътворена от Петко Танчев. Събитието, организирано от София Арт Институт, е с вход свободен, а проектът се реализира с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

Макар митът за Сизиф да разказва история, в тази творба той се чува и вижда не в линеен ред, а като цялостна, осмислена структура от звуци и образи, която отключва въображението на публиката. Произведението ни позволява да се видим в картината на живота – свят, в който стремежът ни не отслабва въпреки привидната невъзможност за осъществяване. Така то показва нашето величие – да се докосваме до възвишеното и да го пресъздаваме в човешкия свят, осъзнали себе си като въплъщение на божественото. Със сила и решителност можем да преодолеем поредното препятствие и, макар да не знаем смисъла, да открием себе си в усилието и борбата, допълват от института.

„Вярвам, че митовете са вечната книга на човешката душа. В „Изгубените песни на Сизиф“ търся техния глас – в стенанията на виолончелото, в сиянието и мрака на пианото и в танца на преходното безсмъртие,“ споделя Керкелов за творбата си.

В произведението Сизиф не е образ на безсмислието, а символ на непрекъснатото преобразяване и вътрешната свобода. Оттук се раждат четирите глави на творбата – „Врата“, която се отваря с раждането; „Прозорец“, устрем към небето; „Море“, падане и преодоляване; и „Слънце“, светлина над нас. „Отправяме се към него не за да бъдем изгорени, а за да полетим. Поради това във визуалната концепция на концерта Камъкът на Сизиф е представен като слънце,“ обяснява Керкелов.

„Отвъд стените на старата мелница, на самия морски бряг, хоризонтът ще бъде естествената рамка на премиерата – така си представям срещата между безкрайната свобода и безкрайното усилие,“ заключва продуцентът на проекта Елисавета Станчева.