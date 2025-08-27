Факултет „Дигитални и зелени технологии“ ще бъде открит в Тракийския университет – Стара Загора. Решението е взето от Министерския съвет по предложение на университета, съобщиха от пресцентъра на правителството.

Сред основните мотиви за създаването на новия факултет е нарастващата нужда на националния и регионалния пазар на труда от специалисти в областта на информационните и зелените технологии. Това е в контекста на глобалните политики за дигитализация на бизнеса и внедряване на чисти технологии. Интерес към такива специалисти проявяват както местният бизнес, общинската и областната администрация, и неправителствените организации, така и студентите на университета, които желаят да се обучават в професионални направления „Информатика и компютърни науки“ и „Енергетика“.

В новия факултет ще се предлагат специалности в областта на информатиката и компютърните науки, като „Софтуерно инженерство“, „Информационни технологии“ и „Киберсигурност и електронно управление“, както и специалности в областта на енергетиката, сред които „Устойчива и зелена енергетика“, „Топлоенергийни и екологични технологии и системи“, „Умни и зелени енергийни системи“ и „Енергопреобразуващи технологии и системи“.

Обучението ще се провежда в редовна и задочна форма за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“.

Откриването на факултета е одобрено от Националната агенция за оценяване и акредитация, добавиха от пресцентъра.

БТА припомня, че през февруари ректорът на Тракийския университет - Стара Загора, проф. Добри Ярков, инициира среща-дискусия по повод създаването на новия факултет.

/ИПД