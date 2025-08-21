Голямо благословение е, че има такъв светец като Симеон Самоковски, каза пред БТА патриарх Даниил

Голямо благословение е, че има такъв светец като свети Симеон Самоковски, който е служил тук, трудил се е за освещаването на православните християни. Това каза пред БТА българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в Самоков. Тази вечер на централния площад в града той ще отслужи водосвет по случай празника на Самоков – 21 август, денят на свети свещеномъченик Симеон Самоковски. Светецът е покровител на града.

По думите на патриарх Даниил свети Симеон през 1737 година пострадва мъченически за вярата. Преди това, когато е имало възможност народът да се подготви за въстание, той активно е участвал и по законите на Османската империя е бил съден за опити за въстания. Българският патриах Даниил изтъкна, че свети Симеон Самоковски не се е отрекъл от вярата, което говори за силна любов към Бога. „Виждаме, че неговата вяра е победила страха, победила е заплахите и мъченията. Ето я силата на Божията благодат – предпочел е да пострада и да претърпи всичко това, но да остане с Христос“, каза той. Допълни, че днес Симеон Самоковски е светец, молитвеник, закрилник за всички нас.

Българският патриарх Даниил поздрави и призова всички жители и гости на град Самоков да се замислят и ценят духовното съкровище, което има в града. Той призова, когато ни е трудно, да си припомним какво е преживял свети Симеон Самоковски.

Миналата седмица патриарх Даниил възглави патриаршеска света литургия за деня, в който се почита паметта на самоковския покровител.

Свещеномъченик Симеон Самоковски, със светското име Симеон Попович, става Самоковски митрополит през есента на 1734 г. По това време започва организирана съпротива срещу османците в Самоковска митрополия. Център на заверата е Долнолозенският манастир „Свети Спас“, а ръководител и главен инициатор - митрополит Симеон Самоковски. Около 20 юли 1737 г. той е арестуван, митрополитският дом е ограбен и разбит, а Симеон е окован и хвърлен в тъмница, където е измъчван 23 дни. Около 18 август Самоковският митрополит, окован във вериги, е отведен в София като главен организатор и водач на заверата срещу султана. Затворен и измъчван е три дни. Обесен е зад църквата „Света София“ на 21 август. Али паша забранява погребение в София. Тялото на митрополит Симеон Самоковски е погребано в притвора на Бельова църква, вляво зад вратата, където в 1994 г. при археологически разкопки е открита гробната яма с част от мощите му и част от Евангелието, митрополитския жезъл и златотъкана митрополитска одежда. Мощите на светеца почиват на видно място в Бельовата църква, а денят на неговата смърт - 21 август, е обявен за празник на град Самоков, съобщиха от Община Самоков.