Симфониета Видин и квартет „Сезони“ ще представят съвместен концертен проект в Пловдив

Симфониета Видин и квартет „Сезони“ ще представят концертния проект „От класиката до Балканите“ на 30 октомври в Епископската базилика на Филипополис в Пловдив, съобщават организаторите.

По думите им публиката ще се наслади на едно неповторимо музикално пътешествие, което ще обедини вечната чистота на класическата музика с пъстрите ритми и мелодии на Балканите. В програмата са включени творби от различни епохи и култури, сред които особено място заема музиката на българския композитор Росен Балкански – неговата „Балада и танц“ в специален аранжимент за оркестър и солисти, както и четири миниатюри по турски танци, оркестрирани от самия автор.

Сред акцентите на вечерта е премиерата на „Три гръцки танца“ от съвременния гръцки композитор Никос Харизанос, написано и посветено на квартет „Сезони“. Произведението представя музикалното богатство на три региона на Гърция – от Егейско и Йонийско море до Северна Гърция.

Съставът на квартета включва музикантите Евдокия Бобоцова (мандолина), Росен Идеалов (кларинет), Милен Джуров (класическа китара) и Росен Балкански (класическа китара). Диригент на концерта ще бъде маестро Петър Димитров.