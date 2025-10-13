Подробно търсене

Илиян Цвейн
Цената на златото продължава да отбелязва рекорди, среброто за първи път надскочи 51 долара за тройунция
Снимка: AP/Jae C. Hong, архив
Лондон,  
13.10.2025 10:04
 (БТА)
Цената на златото отбеляза ново рекордно високо ниво тази сутрин, подкрепена от търсенето на сигурни активи на фона на подновеното търговско напрежение между САЩ и Китай и очакванията за понижение на лихвите. Цената на среброто също достигна най-високата си точка, продължавайки устрема си от края на миналата седмица, когато проби границата от 50 долара за тройунция за първи път от 1980 г., предаде Ройтерс.

Текущата пазарна цена на златото се повиши с 1,5 на сто до рекордните 4078,05 долара за тройунция към 08:38 часа българско време.

Фючърси на злато с доставка през декември, търгувани в САЩ, наддадоха с 2,3 на сто до 4093,50 долара за тройунция.

Американският президент Доналд Тръмп обяви в петък налагането на мита от 100 процента за китайските стоки, внасяни в САЩ, както и нов експортен контрол върху износа на критичен софтуер в отговор на ограниченията, наложени от Китай върху редкоземните елементи. Новите американски мерки трябва да влязат в сила до 1 ноември.

"Събитията в Близкия изток напоследък бяха по-малко благоприятни за пазара на злато, но сега повторно се появяват рискове поради засиленото търговско напрежение между САЩ и Китай", коментира анализаторът от Кепитъл.ком (Capital.com) Кайл Рода.

Спот цената на среброто тази сутрин скочи с 2,7 на сто до 51,70 долара за тройунция, след като в петък премина границата от 50 долара за първи път от 1980 година. Цената на среброто бива движена от същите фактори, седящи и зад тази на златото, наред с ограничено предлагане.

Анализаторите на банка "Голдман Сакс" (Goldman Sachs) съобщиха вчера, че очакват цената на среброто да се повиши в средносрочен план поради частните инвестиционни потоци, но предупредиха за повишена краткосрочна колебливост и възможност от понижение в сравнение с цената на златото.

Ценните метали са отбелязали поскъпване с около 53 процента от началото на годината, подтикнати от геополитически рискове, покупки от централни банки на златни кюлчета, приток на средства в борсово търгувани фондове за благородни метали и очаквания за понижение на лихвите от Управлението за федерален резерв, изтъкват експерти.

Платината днес прибави с 2,9 на сто и се търгува за 1635,35 долара за тройунция, а паладият - 3,6 на сто до 1452,50 долара за тройунция.

/ИЦ/

