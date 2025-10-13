Александър Величков представя изложбата живопис „Следа от лято“ в Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ в Шумен

В изложбената зала на Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ в Шумен ще бъде открита изложбата живопис „Следа от лято“ на художника Александър Величков. Експозицията ще остане достъпна за посетители до 18 октомври, съобщиха от библиотеката.

Пред БТА Величков каза, че в самостоятелната си изложба е включил всички художествени търсения, които са го занимавали през годините. Сред образите, които често присъстват в неговите платна, са деца, както и животни – прасета, коне, мравки и охлюви. Художникът отбеляза, че широко използва техниката на колажа, която му позволява по-ясно да изрази своята концепция. Той допълни, че отдавна е имал желание да представи свои творби именно в тази зала.

На въпрос на репортер дали изложбата се доближава повече до абстракцията или до конкретното изображение, Величков отговори, че тя стои „по средата“. По думите му: „Човек тръгва от реалността и стига до абстракция, или обратното – търси абстракцията и постепенно извежда конкретиката. В самата абстракция има много реализъм.“

Величков подчерта още, че в изложбата е наблегнал на цвета като основен компонент в живописта, като за него винаги е било важно работите да бъдат хармонично изградени в цветово отношение.

„Заглавието на изложбата, както винаги, е условно и не толкова определящо“, поясни авторът. Той благодари на Радослав Ценов за съдействието при подреждането на картините. „Още предварително бях набелязал кое къде да поставя. Изложбата е подготвяна много старателно още преди творбите да напуснат ателието“, добави Величков.

Както БТА съобщи, самостоятелна изложба, озаглавена "Цветни откровения", представи през декември 2024 г. в Художествена галерия "Елена Карамихайлова" в Шумен Александър Величков. Самостоятелната изложба на Радослав Ценов бе открита на 9 октомври т.г. в Общинската художествена галерия "Петър Персенгиев" в Нови пазар.