Комикът и телевизионен водещ Конан О'Брайън ще бъде водещ на церемонията по връчване на кинонаградите „Оскар“ през 2025 г., съобщава АП.

„Америка поиска това и сега то се случва…аз съм водещ на „Оскарите“, каза О'Брайън в изявление.

Конан О’Брайън ще е за пръв път водещ на церемонията по връчване на наградите на Американската академия за кинематографично изкуство и наука. Той обаче е водил други събития на високо ниво като наградите „Еми“ през 2002 г. и 2006 г. и традиционните вечери на кореспондентите в Белия дом през 1995 г. и 2013 г.

Церемонията по връчването на наградите „Оскар“ ще бъде излъчвана на живо по Ей Би Си на 2 март 2025 г.

О'Брайън е най-известен с воденето на късните вечерни токшоута Late Night with Conan O'Brien, The Tonight Show with Conan O'Brien и Conan.

О'Брайън се присъединява към списъка на водещите на церемония по връчване на „Оскар“, който включва други знаменитости като Джони Карсън, Били Кристъл, Дейвид Летърман, Упи Голдбърг, Крис Рок, Джон Стюарт, Хю Джакман и Нийл Патрик Харис.