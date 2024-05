И новият сингъл на Виктория е продуциран и ще бъде издаден от Warner Music

На 24 май излиза новият сингъл и видео на Виктория – Sad Girl Summer (Not Again), който отново е продуциран и ще бъде издаден от Warner Music, тъй като българската певица има подписан договор с мейджър компанията, припомнят от „Орфей мюзик“.

По думите им тази песен се потапя във възходите и паденията на разбитото сърце, устойчивостта и намирането на сила в себе си.

Виктория е съавтор на парчето, записано в Garden Studio, в Стокхолм, Швеция. Това е много лична песен за нея, както тя изразява със собствените си думи, изпращайки послание до всички момичета по света: „Sad girl summer (not again)” е много близка до мен песен. Само три дни преди да вляза в студиото в Стокхолм, преживявах раздяла. Това ме разби и не бях в състояние дори да мисля за писане на музика. Но тогава чух първите акорди на песента и те ме удариха, внезапно бях пълна с вдъхновение. Аз и моят екип създадохме цялата песен само за четири часа. Случи се наистина много бързо. Взех цялата болка и я превърнах в нещо красиво, изразявайки го чрез изкуството си. И да ви кажа, това е моето парче, защото се свързва директно с душата ми“.

„Става въпрос за това да дадете всичко от себе си на някого, който, в крайна сметка, ви приема за даденост, който изчезва без обяснение, вместо да поправи нещата, оставяйки ви да се чувствате безполезни. Това е за всички момичета, които са били изоставени от някого, а после той се е появил отново, сякаш нищо не се е случило. След това изчезва отново, оставяйки ви да се съмнявате в себе си заради техните собствени проблеми“, казва Виктория.

„С тази песен искам да бъда вдъхновението и мотивацията за всеки, който е изправен пред подобни ситуации. Не сте сами и струвате много повече от някаква нестабилна връзка. Вярвайте в себе си и никога не позволявайте на никого да ви кара да се чувствате по друг начин. Не се задоволявайте с по-малко, само за да сте с някого. Светът е голям и красив. Насладете му се, живейте в момента и усетете своята сила“, казва още певицата.

Виктория Георгиева, известна като Victoria, е родена в България – на 21 септември 1997 г. Нейният музикален път стартира с участие в четвъртия сезон на X Factor – България. Представя България два пъти на конкурса „Евровизия“ с песните си Tears Getting Sober и Growing Up Is Getting Old, съответно през 2020 и 2021 г.

През 2023 г. подписва с Warner Music. Последният й сингъл – Paradox, се изкачи до №2 в iTunes, в българската поп класация и №10 в New Music Daily на Apple Music.