В Аула Магна се състоя среща на алумни общността на ФЖМК и беше учреден Клуб на възпитаниците и приятелите му

Във Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на Софийския университет (СУ) ''Св. Климент Охридски'' се състоя кариерен форум, ориентиран към студентите, с представяне на възможностите за кариерно развитие в компании, които се занимават с медийни изследвания. Сред тях са A Data Pro, Commetric, InsightsHQ, NineStars, pressrelations, Ruepoint, които са членове на световната индустриална асоциация AMEC International (International Association for Measurement and Evaluation of Communication), съобщиха днес от СУ.