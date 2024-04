И с новия си албум Тейлър Суифт поставя рекорд след рекорд

Американската певица Тейлър Суифт поставя рекорд след рекорд и с новия си албум The Tortured Poets Department, който излезе само преди седмица. Към продукцията имаше толкова голям интерес, че тя се превърна в най-търсения и слушан албум в световните платформи "Спотифай", "Амазон мюзик" и "Епъл мюзик" само часове след излизането си на 19 април, обявиха от платформите.

В "Спотифай" The Tortured Poets Department стана първият албум в историята, успял да достигне над един милиард стрийма за по-малко от седмица. Всъщност това не е изненада, тъй като реализира над 300 милиона слушания за 12 часа след появата си. Това е и най-доброто постижение, регистрирано някога в платформата за този интервал от време. The Tortured Poets Department е единадесетият студиен албум на Суифт, която е на 34 години.

"Историята е факт! На 19 април 2024 г. The Tortured Poets Department на Тейлър Суифт е първият албум в историята на "Спотифай", който има над 300 млн. стрийма за един ден", написаха от платформата в социалната мрежа "Екс".

Американската поп звезда подобри предишния рекорд за най-стриймван албум в "Спотифай", който принадлежеше на… Тейлър Суифт за Midnights, издаден през октомври 2022 г. Тогава обаче платформата не обяви конкретни данни, припомня Си Ен Ен.

През 2023 г. Тейлър Суифт стана и най-стриймваният изпълнител в "Спотифай", като събра над 26,1 милиарда стрийма в световен мащаб. И макар да е едва април, съвсем не е изключено певицата да повтори това и тази година.

Първият сингъл в новия проект на американката е озаглавен Fortnight и е с участието на американския рапър Пост Малоун. Песента се превърна в най-слушаната в "Спотифай" за един ден - 25,2 млн. пъти, подобрявайки досегашното постижение на Марая Кери и коледния й хит All I Want For Christmas Is You, който преди Рождество Христово м.г. реализира 23,7 млн. слушания за ден, припомня Би Би Си.

От "Амазон" и "Епъл" също казаха, че The Tortured Poets Department е счупил рекорди за стрийминг и при тях. "Това е най-добрият поп албум на всички времена на базата на слушанията в първия ден от излизането му", обявиха и от "Епъл мюзик".

За "Амазон мюзик" новата продукция на Тейлър Суифт само за три дни се е превърнала в най-стриймвания албум на музикалната платформа в световен мащаб в първата си седмица.

През шест дни при дебюта си The Tortured Poets Department събра 799 милиона стрийма във всички платформи в САЩ, като надмина предишния рекорд на Дрейк от 746 милиона слушания, поставен през 2018 г. от неговия албум Scorpion, отбелязва "Билборд".

Официалните данни за продажбите, които се появиха в петък, сочат, че в началната седмица на пазара от The Tortured Poets Department са закупени около 1,5 млн. копия, като 700 000 са на винил, съобщи "Билборд". Така Суифт подобрява собствения си рекорд за най-много продадени копия от албум на такъв носител за ден, като надминава 693 000 броя от преиздадена й миналата есен продукция 1989 (Taylor's Version). Музикалната звезда реши да презапише първите си шест албума заради спор за авторски права.

Американската певица обяви, че новият й албум ще излезе през април от сцената на церемонията за наградите "Грами" през февруари т.г. в Лос Анджелис. Тогава тя получи две "грамофончета", като стана и първата изпълнителка, отличена за четвърти път в категорията за най-добър албум за Midnights. В колекцията си от награди Суифт има общо 14 отличия "Грами".

Феновете й с нетърпение очакваха The Tortured Poets Department, който съдържа 16 песни r беше пуснат точно в полунощ на 19 април. Само два часа по-късно Суифт поднесе изненада на почитателите си, като представи и разширена версия на продукцията с допълнителни 15 песни, озаглавена The Anthology. В голяма степен песните са отражение на живота на изпълнителката, на любовите и разделите през годините. Това е пътуване през две бурни години от личния живот на звездата, в които тя се сблъсква с мъка, критики и атрибутите на славата, отбелязва Би Би Си.

Тейлър Суифт продължава и световното си турне Eras, което жъне успехи. След първата част, която беше в Северна и Южна Америка и Азия, втората част е планирано да е в Европа - обиколката трябва да започне от Париж на 9 май. Според американски медии в шоуто певицата ще добави и част от новите песни, включени в The Tortured Poets Department. Досега турнето реализира приходи от над един милиард щатски долара, като е първото в историята, постигнало подобни резултати. В началото на април списание "Форбс" обяви, че певицата вече е включена в списъка на милиардерите.