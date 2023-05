Еднодневен фестивал предоставя сцена на ученически и студентски групи от Бургас

Еднодневен фестивал на име School of Rock Fest ще даде възможност за сценична изява на ученически и студентски групи от Бургас на 27 май, съобщават организаторите от Община Бургас.



Целта на събитието, което ще се проведе на сцената до Културен център "Морско казино", е да популяризира и стимулира изгряващите групи, да им даде възможност за изява пред по-широка публика, както и да ги поощри в създаването на авторска музика.



В концерта ще се включат шест групи. Техните имена са "Внапредвид", Obelysk, Scarlet Clouds, Crystal Dust, Do Not Disturb, HELLBOUND. Зад тях стоят ученици и студенти от Немската езикова гимназия „Гьоте”, Търговската гимназия, Природо-математическата гимназия „Акад. Никола Обрешков”, Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров”, университета „Проф. д-р Асен Златаров" и Бургаския свободен университет.