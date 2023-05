Студенти отбелязват 75-годишния юбилей на специалност „Плакат и визуална комуникация“

Студенти от Националната художествена академия (НХА) правят изложба по повод 75-годишния юбилей на специалност „Плакат и визуална комуникация“, съобщават от НХА.

Бакалаври и магистри ще покажат плакати и творби в областта на визуалната комуникация, визуалната фантазия, шрифта и калиграфията.

„Експозицията има за цел да представи многообразието на задачите и постигнатите спрямо тях резултати, което, от своя страна, дава възможност да се определи и степента на развитие на студентите в полето на плаката, графичния дизайн и визуалната комуникация. Заедно с това изложбата отразява и съвременните тенденции в областта на взаимните връзки между творческите търсения на младите художници и съвременното общество като цяло“, съобщават от художествената академия.

Към експозицията с печатни материали има интерактивна част. Тя представя резултатите на студентите в областта на екранната графика и уебдизайна, както и поредица изображения, представяща различни събития от дейността на катедрата, се казва още в информацията.

„Всъщност всяка изложба на специалността в нейното триединство е своеобразен юбилей, що се отнася до основното почитане на стойността на натрупаната естетика, а тържествената почит на сегашната официална годишнина, олицетворена с тази подбрана експозиция (the best from the last 5 years) е публичен отчет и най-вече декларация на вдъхновения преподавателски екип със залог за бъдещето§, казва проф. д-р Иван Газдов, доктор хонорис кауза на НХА.

/ВСР