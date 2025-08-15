Аджерпрес: Общински съветник от Бузъу в Румъния предлага градът да превърне зелените площи в малки овощни градини

Значителни зелени площи в румънския град Бузъу може да се превърнат в овощни градини, благодарение на инициатива, внесена в кметството на града, която има за цел да осигури на жителите достъп до натурални продукти без химикали, като проектът е вдъхновен от подобни проекти в Нова Зеландия и градове в целия Европейски съюз, предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес.

В допълнение към кестени, липи, чинар или други видове декоративни дървета, може да бъдат засадени ябълки, круши, сливи и череши, както и плодоносни храсти и билки, подходящи за чайове, за да оформят пейзажа на града, тъй като през последните години много от зелените пространства на Бузъу са занемарени и са се превърнали в голи петна.

Местен съветник е внесъл в Общинския съвет на Бузъу проект, наречен „Ядливият град“, чиято цел е да насърчи здравословната храна, екологичното образование и участието на общността.

„Инициативата има за цел да превърне обществените зелени пространства в зони с овощни дървета, храсти с ядливи плодове и ароматни растения, достъпни безплатно за всички жители. Целта е местните жители да получат директен достъп до здравословни плодове и растения без химикали, при положение че много продукти, закупени от магазините, се внасят и третират с вещества, които може да навредят на здравето. (...) Проектът включва създаването на три пилотни градски ядливи градини, създаване на интерактивна дигитална карта на ядливите растения в града, организиране на образователни семинари за ученици и обществени дейности за поддръжка на пространствата“, каза общинският съветник Лауренциу Стълпяну пред Аджерпрес.

„Проектът „Ядлив град“ е вдъхновен от успешни примери от чужбина като Окланд, Нелсън и остров Уайхеке в Нова Зеландия, където концепцията за „градска реколта“ е била приложена с отлични резултати чрез хиляди овощни дървета, засадени в обществени пространства и обгрижвани от доброволци. Финансирането ще дойде от местния бюджет за 2026 г., с възможност за привличане на спонсори и безвъзмездни средства“, каза Лауренциу Стълпяну.

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)