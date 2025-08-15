Нови 26 свободни места за учители в Пловдивско са били регистрирани в Агенцията по заетостта през последната седмица

Нови 26 свободни работни места за учители в Пловдивско са били регистрирани в Агенцията по заетостта през последната седмица, показа справка на БТА в официалния сайт на агенцията.

Учителите са сред най-търсените специалисти в област Пловдив към момента. Общо 113 са свободните места за учители по общообразователна подготовка в средното образование. Търсените учители в начален етап на основното образование и в предучилищно възпитание и подготовка са 39. За учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в Центрове за професионална подготовка свободните позиции са седем. Обявени свободни места има и за ресурсни учители и помощник-директори.

Данните, обявени на сайта на агенцията, показват дефицит на кадри и в сферата на здравеопазването. Обявените свободни позиции за лекари в областта са шест, а за медицински сестри и акушерки са намалели до три. Има търсене и на парамедицински специалисти в Асеновград.

Кандидатите за работните места могат да получат повече информация на място в Дирекция „Бюро по труда" - Пловдив, както и онлайн чрез сайта на Агенцията по заетостта.

За периода от януари до юни 2025 г. в Област Пловдив са обявени общо 4168 свободни работни места за хора със средно и основно образование, съобщиха за БТА от Дирекция "Бюро по труда" - Пловдив. От тях най-много са свободните позиции за машинни оператори и монтажници – 1199, следвани от длъжностите, неизискващи специална квалификация (чистачи и заети в селското стопанство) - 1113, и персоналът, зает с търговия и охрана – 1058. Търсените техници и приложни специалисти са били 480, а помощният административен персонал – 318.

Чрез посредничеството на „Бюро по труда“ за първото полугодие на 2025 г. работа са започнали 2466 души.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 хил. жители.