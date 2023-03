Групата „Куин“ и певецът Адам Ламбърт се готвят за турне в Северна Америка

Британската група „Куин“ и американският певец Адам Ламбърт са заредени с много енергия след края на пандемията и се подготвят за турне в Северна Америка тази есен, предаде АП.

Членовете на групата са горди с новата версия на турнето „Rhapsody“, което първоначално стартира през 2017 г. и продължи до 2019 г. Добавени са някои нови песни, както и други изненади, които все още се пазят в тайна.

„Опитваме се да сме ангажирани непрекъснато, защото е добре да правим промени в шоуто, дори и да са малки неща“, каза барабанистът Роджър Тейлър. „Разбира се, правим сериозни редакции, но в същото време не се отърваваме от големите хитове, които са известни на всички. Хората искат да видят това, с което са запознати. Но е хубаво да го подправим с неща, които вероятно не очакват.“

Турнето ще включи 14 концерта в САЩ и Канада. Сред градовете, в които ще се проведат концертите, са Балтимор, Ню Йорк, Атланта, Денвър, Бостън, Торонто, Чикаго и Далас, а край на цялото турне ще бъде сложен в Лос Анджелис през ноември.

Групата тръгва на турне в Северна Америка за първи път от четири години. Според китаристът на „Куин“ Брайън Мей, който наскоро беше посветен в рицарство от крал Чарлз Трети, Тейлър, Ламбърт и самия той са още по-сплотени.

„Дълго време седяхме и си мислехме: „Какво, по дяволите, ще правим?“ Но, когато отново започнахме да планираме турнето, беше много свежо“, каза Мей. „Мисля, че се научихме как да работим заедно отново. Така че според мен сега сме на различно ниво.“

„Куин“ дължи много и на биографичния филм за вокалиста на групата Фреди Меркюри, който почина през 1991 г. Филмът „Бохемска рапсодия“ излезе през 2018 г. и спечели награда „Оскар“.

„Филмът ни донесе по-млада аудитория, а младите хора са това, което ни захранва в известен смисъл“, обясни Мей. „Ценим енергията на младите хора. Винаги сме били такива. Така че е страхотно, че едно цяло ново поколение идва да ни види и наистина иска да слуша рок.“

Името на филма произлиза от известната песен на „Куин“, наречена по същия начин. Тя се смята за едно от най-добрите парчета на групата, до голяма степен заради филма „Светът на Уейн“ от 1992 г., където „Бохемска рапсодия“ се чува на фона на ключова сцена.

„Това наистина ни постави в друга категория“, каза Тейлър.

В рамките на турнето групата ще изпълни също хитовете „Don't Stop Me Now“ и „Who Wants to Live Forever“.

Периодът на пандемията също е дал възможност на членовете да оценят присъединяването на Адам Ламбърт, който започна да изпълнява песни заедно с „Куин“ през 2011 г. Ламбърт изпя песен на „Куин“ на прослушването си в предаването „Америкън айдъл“ през 2009 г.

„Песните ни са много еклектични. Факт е, че Адам е наистина страхотен певец – не съществуват много певци, които биха могли да изпеят това разнообразие от песни толкова добре, колкото него“, каза Тейлър.

Мей е напълно съгласен и дори нарича Ламбърт „дар от Бог“, който съчетава силния си глас със сценично присъствие и емоционално взаимодействие със слушателите.

Ламбърт, който по-рано тази година издаде албума „High Drama“, съставен от кавъри на изпълнители като „Дюран Дюран“, Бони Тайлър и „Кълчър Клъб“, твърди, че винаги се старае да напомня на хората за Меркюри.

„Няма как да заменим Фреди Меркюри. Това е невъзможно. Затова наистина се превърна в приоритет за нас да му отдаваме почит всяка вечер, в рамките на всеки наш концерт. Това е празненство, което включва и Фреди. И мисля, че публиката усеща това“, каза Ламбърт.

Що се отнася до рицарското звание на Мей, той вече се шегува, че другите членове на групата ще трябва да свикнат с това.

„Сега мечът е мой“, каза той, смеейки се. „Трябва да се отнасят с много повече уважение.“