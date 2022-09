Майсторът на електрическата китара Маркъс Кинг издаде втори албум

Певецът и китарист Маркъс Кинг издаде втория си албум в края на август, в който демонстрира инструменталната си виртуозност и се отклонява от наситените с блус предишни свои песни. Сега той предлага по-скоро класически рок, залагащ на електрическата китара. Маркъс Кинг умело изпълнява едновременно и инструменталната част, и вокала. Албумът затвърждава впечатлението за таланта му.

Началната песен "It's Too Late" е раздвижен фънк. В "Lie Lie Lie" се откроява ритъмът, "Hard Working Man" е южняшки рок. "Pain" и "Good and Gone" са блусове - за объркаността, наркотиците и съвземането.

Музикантът е признавал, че е склонен към депресия, а за новия си албум каза, че отразява случващото се в душата му. Текстовете са много лични. Когато е писал албума, е мислел, че няма да се съвземе, но е искал да остави у феновите си чувство за надежда, каза той пред Билборд.

"Не мислех, че ще съм жив, за да издам още един албум - каза 26-годишният Кинг пред Билборд - Бях убеден, че алкохолът и наркотиците ще ме докарат до смърт, или че ще умра по друг начин. Затова исках да внуша надежда на хората, да ги накарам да мислят, че могат да се справят, дори и да мислех, че за мен е късно."

Последната песен в албума - "Blues Worse Than I Ever Had", демонстрира, че Маркъс Кинг държи всичко под контрол и умело съчетава музикалните влияния, които е признавал, в свой стил.

"Събуди нещо в душата ми. Не съм чувал такава музика много отдавна. Южняшкият рок (от 70-те години на миналия век), фънкът, блусът с гдоминиращата китара т това ме кара да падна на колене", пише фен към тази песен на певеца в Ютюб.

"Маркъс Кинг превръща черен период в интензивен рок", пише за албума сп. "Ролинг стоун".

Сп. "Билборд" нарича албума "невероятно уверен". Той дебютира на първо място в класацията за блус албуми на изданието.

Маркъс Кинг е най-известен като китарист и фронтмен на групата с неговото име. Роден е в семейството на известен блус китарист - Марвин Кинг. От осемгодишен свири с него на концерти. Учи теория и практически джаз в културния център Грийнвил. През 2020 г. издава първия си албум - "El Dorado". Той е номиниран за награда "Грами" за музика американа. Както той, така и вторият му албум "Young Blood" е продуциран от Дан Ауербах от група "Блек кийс".