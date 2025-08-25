Подробно търсене

Руската противовъздушна отбрана е свалила два украински дрона, летящи към Москва; Украйна си върна четвърто селище в Донецка област

Петър Къдрев
Снимка: Efrem Lukatsky, AP / архив
Москва/Киев,  
25.08.2025 06:01
 (БТА)

Руската противовъздушна отбрана е свалила два безпилотни летателни апарата, летящи към Москва, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин в канала си в Телеграм, предаде ТАСС.

Той допълни, че на мястото на падането на останките работят екипи на службите за извънредни ситуации.

Снощи Главното разузнавателно управление на украинското министерство на отбраната съобщи, че Украйна си е върнала контрола над село Новомихайливка в Донецка област, съобщи Ройтерс.

С това освободените украински селища в Донецка област, за които беше съобщено в неделя, станаха четири.

По-рано беше разпространена информация, че украинските сили са си върнали контрола над селата Михайливка, Зелений Гай и Володимиривка.

/ПК/

