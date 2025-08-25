Подробно търсене

Президентът Радев ще разгледа находки от античния град Хераклея Синтика в Националния археологически институт с музей-БАН

Борислава Бибиновска
Президентът Радев ще разгледа находки от античния град Хераклея Синтика в Националния археологически институт с музей-БАН
Президентът Радев ще разгледа находки от античния град Хераклея Синтика в Националния археологически институт с музей-БАН
БТА, Загреб (14 юли 2025). Снимка: Никола Узунов/БТА (ПК)
София ,  
25.08.2025 05:40
 (БТА)

Президентът Румен Радев ще посети днес от 11:30 ч. Националния археологически институт с музей (НАИМ) към Българската академия на науките (БАН), където ще разгледа временната експозиция „С една глава по-висока. Втората статуя от Хераклея Синтика“. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Изложбата представя втората открита статуя в античния град край село Рупите, която бе намерена след разкопки от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински през 2024 г. През последните месеци реставратори от НАИМ-БАН и скулптори от Националната художествена академия извършиха комплексен процес по укрепване, почистване и възстановяване на мраморния паметник, престоял в земята повече от 1600 години.

Румен Радев ще разгледа и временната експозиция „Блясъкът на елинистическото злато – повелителят на Сакар“, която включва находки от тракийско погребение, разкрито в землището на село Капитан Петко войвода, община Тополовград, посочиха още от президентството. 

В края на юли от НАИМ-БАН съобщиха за откриването на изложбата „С една глава по-висока. Втората статуя от Хераклея Синтика“, в която ще бъде включена втората скулптура, открита по време на разкопките в античен град Хераклея Синтика. 

Експозицията беше открита в началото на този. месец. 

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:00 на 25.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация