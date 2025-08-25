Подробно търсене

Волейболните национали на България загубиха от Чехия на Световното първенство за мъже до 21 години в Китай

Кремена Младенова
снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
Цзянмън,  
25.08.2025 07:59
 (БТА)

Националният отбор на България претърпя поражение от Чехия с 0:3 (22:25, 16:25, 19:25) на Световното първенство по волейбол за мъже до 21 години в Цзянмън (Китай).

Двубоят бе четвърти за българите в група С на надпреварата. Националите заемат четвърта позиция във временното класиране с актив от 4 точки след един успех (срещу Колумбия в събота) и три поражения до момента, като все още имат шансове да продължат напред в турнира.

Утре (26 август) България ще се изправи срещу отбора на Бразилия от 9:00 часа българско време.

Волейболните национали бяха догонващи в резултата през целия мач срещу Чехия. Те отстъпваха със 17:21 в първия гейм, доближиха се на точка при 21:22, но чехите стигнаха до 25:22 в своя полза.

Във втората част Чехия отново дръпна с 16:11 и 19:13, след което приключи гейма при 25:16. Българите изостанаха с 12:20 в третия гейм и съперникът нямаше проблеми да запише краен успех при 25:19.

Александър Къндев реализира 11 точки за българския състав, а Жасмин Величков завърши с 9 точки.

