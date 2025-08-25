Нови начини за плащане на паркинг влизат в сила от днес в Търговище. Заплащането вече ще се извършва чрез изпращане на SMS, чрез виртуален ПОС-терминал, достъпен чрез QR код и чрез паркинг автомати, съобщиха за БТА от Община Търговище.

Новостите са регламентирани в Наредба за организация и безопасност на движението, реда и условията за платено паркиране на пътните и моторни превозни средства на територията на община Търговище, която Общински съвет – Търговище прие на свое заседание през септември миналата година.

Зоните за платено паркиране в Търговище остават непроменени. В областния град има четири обособени зони и те се намират на ул. „Васил Левски“ – пред блокове № 29, 30, 31 и 40; на ул. „Христо Ботев“ - между Първо Основно училище „Христо Ботев“ и Общинското предприятие „Обреди“, и пред тренировъчния комплекс, както и на ул. „П. Р. Славейков“ в частта между сградата на Централна поща и пл. „Свобода“. Времето, в което паркирането в зоните се заплаща е от 9:00 ч. до 19:00 ч.

Гражданите ще могат да заплащат своя престой на посочените места с SMS на номер 130601. С един SMS се заплаща един час престой, а стойността съобщението е 2 лв./1,02 евро.

От общинската администрация подчертават, че SMS за самотаксуване следва да бъде изпратен веднага след паркиране на автомобила върху паркомясто в зоните за платено паркиране. А в съобщението трябва да се посочи коректно държавния регистрационен номер на автомобила. Минути преди изтичане на заплатеното време гражданите ще получават подсещащ SMS, че трябва да заплатят отново или да напуснат зоната.

Престоят на платените паркинги в Търговище може да се заплати и чрез виртуален ПОС терминал, достъпен чрез сканиране на QR код от указателните табели в близост до зоните или с талон от паркинг автомат. Такива са разположени на две места в града - на централната ул. „Васил Левски“ в близост до градския шадраван и до храм „Св. Йоан Рилски“ в района на пазара.

За спазване на новите регламенти контрол ще осъществяват служители на Общинското предприятие „Социални и охранителни дейности“ (ОП СОД). Посредством мобилни устройства те ще сканират номерата на паркиралите автомобили, като специализиран софтуер ще показва дали за посочения автомобил е заплатена изискуемата такса. На нарушителите ще се поставят скоби. Предвидени са и глоби за нарушители, които се опитат сами да премахнат или увредят скобите.

Докато шофьорите свикват с новите начини на плащане, на паркингите все още ще има служители на ОП СОД, които ще им оказват съдействие при плащането. На следващ етап тези служители ще се присъединят към екипите, които упражняват контролна дейност, допълват от Общината.

Цените и начините за плащане на паркинг в Търговище са публикувани на интернет страницата на Община Търговище.