Общинският съвет в Сопот ще приеме годишен отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците

Общинският съвет в Сопот ще приеме годишен отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда 2021-2028 г. и Програма за управление на отпадъците 2021-2028 г. на общината за 2024 година. Това е една от точките в дневния ред на насроченото за днес заседание, което ще се проведе в зала „Хаджи Гьока Павлов“ в Сопот от 16.00 часа. Дневният ред е публикуван на страницата на общината.

Общинските съветници в Сопот ще се произнесат и по предложение за завишаване броя на децата до 28 в групите в общинските детски градини на територията на община Сопот през новата учебна 2025/2026 година. Ще гласуват предложение от директора на СУ „Иван Вазов“ Ралица Донинска за Разрешаване на паралелка с брой ученици под нормативно определените. През новата учебна 2025/2026 година, на базата на записани деца и подадени заявления за прием от родители, в СУ „Иван Вазов" - гр. Сопот има недостиг на ученици в паралелката за VIII-ми клас. Подадено е мотивирано искане до Началника на РУО - Пловдив за разрешаване на паралелка с брой ученици под нормативно определените.

Общинският съвет в Сопот ще гласува и предложение на кмета Станислав Стоенчев за предоставяне на общинско помещение за временно и безвъзмездно управление на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ (ИАИЕУ), за срок от 10 години, втори етаж в административна, делова сграда, намираща се на ул. „Иван Вазов" 14, във връзка с изпълнение на Инвестиция С7.11 „Широкомащабно разгръщане на цифровата инфраструктура на територията на България“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. ИАИЕУ осигурява планирането, изграждането, експлоатацията, поддръжката и администрирането на Единната електронна съобщителна мрежа (EECM).