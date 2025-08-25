Повече от 200 зрелостници в Плевенска област се очаква да се явят на втората матура от сесията август – септември

Общо 209 са зрелостниците, които се очаква да се явят на днешния втори зрелостен изпит по профилиращи предмети по избор на ученика, както и по професия от сесията август - септември. Това съобщиха за БТА от Регионалното управление на образованието (РУО) в Плевен.

От тези младежи 117 са заявили, че ще положат държавен изпит за придобиване на степен за професионална квалификация. От останалите зрелостници най-много са желаещите да положат изпит по география и икономика – 40, биология и здравно образование – 19, предприемачество – 15 и т.н. Втората матура в област Плевен се организира в седем училища.

За третия държавен зрелостен изпит, който ще се състои на 26 август, се очакват общо 19 младежи. И тук най-много са заявилите желание за география и икономика – 10, следвани от биология и здравно образование – 6, и един по история и цивилизации. За зрелостниците, пожелали да се явят и на трета матура, са определени две училища за провеждането.

На състоялия се на 22 август първи държавен зрелостен изпит по български език и литература от сесията август – септември, в област Плевен са се явили 312 ученици. Общо подалите заявления са били 399, от които 16 не са допуснати. Изпитът е преминал в 12 училища в областта, допълниха от РУО.

На сесията август - септември полагат изпити младежи, които не са се явили на предишни или имат вече диплома за средно образование, но искат да си променят оценката, за да кандидатстват в университет.

Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 5 септември.