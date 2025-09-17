Дино Топмьолер иска футболистите на Айнтрахт (Франкфурт) да се насладят на участието си в Шампионската лига

Германският Айнтрахт (Франкфурт) започва кампанията си в Шампионската лига срещу Галатасарай в четвъртък, а треньорът Дино Топмьолер е казал на играчите си да се насладят на участието си в най-престижното клубно събитие. Мачът в четвъртък започва в 22:00 часа на стадион "Комерц Банк Арена".

"Червено-черните" от финансовата столица на Германия имат труден жребий в основната фаза на единната група на турнира, тъй като другите му съперници в осемте мача са Ливърпул, Барселона, Наполи, Тотнъм и Атлетико Мадрид.

“Чувствам се невероятно, че ще играя с Айнтрахт в Шампионската лига и мисля, че наистина е така. Момчетата трябва да се насладят. Ще бъде невероятно преживяване, сигурен съм", заяви Топмьолер на пресконференцията по повод първата среща. "Искаме да направим този ден специален за нас, а ако може – да постигнем и добър резултат, да запишем победа".

Сега Айнтрахт играе в Шампионската лига заради 3-ото си място в Бундеслигата от миналия сезон, а през 2022-а година влязоха при най-силните отбори като победители в Лига Европа.

За тях има още едно предизвикателство – може да се окажат с доста враждебна публика и в домакинския си мач, тъй като се очаква много турски фенове – живеещи в Германия, да подкрепят Галатасарай, който вече разполага с Илкай Гюндоган и германското крило Лерой Сане, когото Топмьолер нарече „страхотен човек“.

Марио Гьотце, Тимъти Чандлър, Аурелио Бута и Ансгар Кнауф са единствените играчи на Франкфурт, останали от състава за 2022 г. Гьотце ще пропусне мача, докато се очаква само Кнауф да започне като титуляр утре.

"Ансгар играе важна роля в нашите планове. Той вече е много опитен, може да надмине себе си в такива мачове и да покаже истински вдъхновяващо представяне на терена“, каза Топмьолер по темата със състава.

Мачът ще бъде предшестван от сбогуване с бившия им дългогодишен вратар Кевин Трап.

Вратарят на Германия Трап напусна Франкфурт през лятото за френския отбор от ФК Париж. Той изигра 383 мача за Бундеслигата в два периода в рамките на 10 години, като най-важното е титлата в Лига Европа през 2022 година.

"В продължение на години той беше едно от лицата на Айнтрахт, капитан и водещ играч и допринесе значително за нашите успехи“, каза членът на борда, отговарящ за спорта, Маркус Кроше и също присъствал на пресконференцията.