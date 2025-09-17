"Винекс Славянци" разширява капковото напояване в лозовите масиви като част от проект за устойчиво земеделие

Оптимисти сме за качеството на реколтата през тази година. Гроздоберът започнахме през август и продължаваме с прибирането на гроздето и в момента. Това каза за БТА Начо Ангелов от търговския отдел на "Винекс Славянци" АД. По думите му компанията разполага със 7000 декара собствени лозови масиви, разположени по южните склонове на хълмовете в долината на Сунгурларе.

"Реколтата тази година изглежда много обещаваща", заяви Ангелов и добави, че на фона на сухото време и малкото валежи през лятото, лозята, които се напояват с капкова система, показват отлични резултати. Гроздето е добро, което ни дава надежди за изключителна реколта – както за белите, така и за червените сортове, подчерта той.

“Винекс Славянци“ отглежда разнообразие от бели и червени сортове грозде, като сред белите са Шардоне, Мускат Отонел, Совиньон блан, ризлинг и местни сортове като червен мискет и димят. Червените сортове включват Каберне Совиньон, Мерло и Сира. Продукцията на производителя, който обединява четири винарски изби в Бургаско, е добре позната на вътрешния пазар и има силно присъствие в страни като Швеция, Полша и други, каза още Ангелов. Вината с марка ЛЕВА са сред най-търсените ни продукти, както на българския, така и на международния пазар, добави още той. Ангелов каза още, че компанията отчита успешен износ в Скандинавските страни, Германия, Белгия и Полша. "Продукцията ни е добре приета на вътрешния пазар, а в Швеция вината с марка ЛЕВА са най-предпочитаните български вина", отбелязва Ангелов.

Въпреки нестабилното време през годината, "Винекс Славянци" се фокусира върху устойчивото управление на водните ресурси. Капковото напояване е ключово за оптимизирането на добивите, като в момента повече от една трета от лозовите масиви на компанията се напояват чрез тази технология.

"Продължаваме да инвестираме в напоителните системи, като част от дългосрочната ни стратегия за устойчиво земеделие. В момента разработваме проект за разширяване на системата ни за напояване. Целта ни е не само да произведем висококачествени вина, но и да бъдем устойчиви в дългосрочен план", добави Ангелов.

“Винекс Славянци“ АД е традиционен производител на вино с почти 100-годишна история. От дружеството посочиха, че залагат на традициите във винопроизводството, но се стараят да внедряват и съвременните технологии с цел производство на по-качествени и конкурентни продукти.

“Иновациите започват още от лозовите насаждения, като например използването на прогнозни модели за развитие н болести по лозята, интелигентно напояване и наторяване на лозовите масиви, устойчиво лозарство, биологично производство. В избите си разполагаме с модерна техника за производство на вино и ракия, като контролираме целия процес от приемането на гроздето, пресоването и ферментацията при контролирана температура до филтроване, стабилизация и опаковане. През всички тези процеси се работи с технологии, които допринасят за качеството на продукта. Именно благодарение на технологиите успяхме да намалим значително количеството отпадъчни продукти. Внедрили сме и изключително ефективна система за управление и намаляване на отпадъците“, каза още Начо Ангелов.

