Български и румънски екипажи на изтребители участваха в тренировка на мисията по охрана на въздушното пространство на двете страни

Български екипажи на МиГ-29 от Трета авиационна база в Граф Игнатиево и F-16 на румънските Военновъздушни сили осъществиха тренировка на мисията по охрана на въздушното пространство на двете страни, съобщиха от Министерството на отбраната.

Те изпълниха успешно всички процедури за контрол на въздушното пространство при изпълнение на мисията Air Policing в рамките на летателното учение Blue Bridge – 2025.

В съвместната тренировка се осъществява приемането и предаването на „самолет нарушител“, пресичащ въздушните граници на двете страни. Тази роля изпълни военнотранспортен самолет C-27 J Spartan от 16-а авиационна база в София, който предизвиква активиране на изтребителите от командния авиационен център. Бойните самолети на двете страни бяха приведени в действие със задачи – прехват, визуална идентификация, съпровождане, предаване, приемане и принуждаване на „нарушителя“ да кацне на определено летище.

Учението Blue Bridge е ежегодна тренировка на силите и средствата на военновъздушните сили на България и на Румъния за координация и оперативно взаимодействие при презгранични операции по контрол над въздухоплаването и охраната на въздушното пространство, посочиха още от министерството.

Предприели сме действия за усилване на наблюдението на нашето въздушно пространство в североизточно направление, като с решение на началника на отбраната вече се извършва маньовър на сили и средства, каза министърът на отбраната Атанас Запрянов преди дни в телевизионно интервю.