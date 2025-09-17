Кейти Муун стана първата жена с три поредни световни титли в овчарския скок

Американката Кейти Муун стана първата жена с три поредни световни титли в дисциплината овчарски скок, след като завърши на първо място с рекордните за сезона 4.90 метра на шампионата по лека атлетика в Токио. САЩ записа двоен подиум с второ място на Санди Морис.

Муун, на 34 години, спечели и олимпийска титла на същата арена в Токио през 2021. Морис, втора от Рио де Жанейро 2016, заслужи четвърто сребро на световни първенства с 4.85 метра, а словенката Тина Шутей остана трета с най-добро постижение 4.80.

Надпреварата в овчарския скок за жени бе изцяло между Муун и Морис още от старта, като двете американки единствени стигнаха до 4.75 метра от началните си опити. 33-годишната Муун изоставаше от сънародничката си на 4.85 метра с неуспешен скок, но се справи на 4.90 с последния си опит. Морис не успя да отговори и заяви 4.95 метра, но бе неуспешна и на тази височина. Така тя остана отново зад Муун със сребърен медал.

От турнира за жени отсъства действащата олимпийска шампионка Нина Кенеди, която се оттегли дни преди старта заради контузия в крака.

Португалецът Исак Надер спечели изненадващо титлата на 1 500 метра за мъже, след като надбяга британеца Джейк Уайтмен с две стотни от секундата. Той завърши с време 3:34.10 минути, а абсолютният фаворит и миналогодишен шампион Джош Кър се контузи в средата на дистанцията. Трети бе кениецът Рейнолд Чериот.

Фейт Черотич изпревари шампионката Уинфрид Яви в последната обиколка и взе златния медал на 3 000 метра стипълчейс. 21-годишната кенийка се възползва от препъване на състезателката от Бруней на последното препятствие и я изпревари с близо пет секунди, записвайки рекорд на световни първенства с 8:51.59 минути. Сембо Алмаю от Етиопия завърши трета.

По-рано Божидар Саръбоюков се класира на пето място на скок дължина, а световният шампион в зала от Нанцзин 2025 Матиа Фурлани (Италия) заслужи златото с личен рекорд от 8.39 метра.