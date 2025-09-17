Хърватският премиер ще посети Япония и ЕКСПО 2025 тази седмица

Хърватският премиер Андрей Пленкович ще бъде на официално посещение в Япония от петък до неделя, където ще се срещне с японския си колега Шигеру Ишиба и ще присъства на Деня на Хърватия на ЕКСПО 2025 в Осака, съобщи днес хърватското правителство, цитирано от ХИНА.

В Токио Пленкович ще се срещне също така с престолонаследника принц Акишино, както и ще изнесе лекция в университета Кейо.

По време на Деня на Хърватия на ЕКСПО 2025 в неделя ще се проведе хърватско-японски икономически форум, който ще предостави възможност за свързване на бизнес общностите и обсъждане на нови инвестиционни възможности и съвместни проекти.

Двустранната търговия между Хърватия и Япония достигна 101,2 милиона долара през 2024 г., което е значително увеличение спрямо предходните години, а Хърватия отчете лек търговски излишък през първата половина на 2025 г. От правителството посочиха, че присъствието на Хърватия на ЕКСПО Осака служи като допълнителен инструмент за популяризиране на страната в Япония.

Пленкович ще бъде придружен от министъра на икономиката Анте Шушняр, министъра на туризма и спорта Тончи Главина и държавния секретар в Министерството на външните работи и европейските въпроси и национален комисар за ЕКСПО 2025 Зденко Луцич.

Хърватският павилион на изложението в Осака е мултисензорно пространство, представящо разнообразните климатични зони на страната, включващо иновативна система, която възпроизвежда метеорологичните условия в реално време в Хърватия и Япония.

Около 60 хърватски компании, предимно от хранително-вкусовата промишленост, ще се присъединят към делегацията на Пленкович на Хърватско-японския икономически форум в неделя, организиран от Хърватската икономическа камара (HGK).

Форумът ще включва и B2B срещи. Въпреки че Япония е голям вносител на храни, във форума участват и компании от архитектурния, фармацевтичния, козметичния, високотехнологичния и енергийния сектор.

Туризмът между двете страни се разраства, като 53 000 японски туристи са посетили Хърватия през 2024 г., което е с 47 на сто повече спрямо 2023 г. по данни на Хърватската икономическа камара.