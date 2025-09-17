Гърция ще закупи четвърта фрегата „Белара“ от Франция

Гръцкият съвет за сигурност (КИСЕА) одобри днес закупуването на четвърта фрегата „Белара“ (Belharra) от Франция, за да модернизира въоръжените си сили и в опит да се движи със същата скорост като историческия си съперник Турция, съобщиха два правителствени източника пред Ройтерс.

Гърция има дългогодишен спор за морските води със своя съюзник в НАТО Турция, а заседанието на съвета за сигурност идва, след като Анкара заяви, че ще проведе научни изследвания в Егейско море през следващите дни, припомня агенцията.

През 2021 г. Атина се съгласи да закупи нови фрегати „Белара“ за около 3 милиарда евро, с опция за още една, тъй като целта ѝ е да замени старите кораби, използвани във военноморските ѝ сили повече от 30 години.

„КИСЕА одобри закупуването на четвърта фрегата „Белара“ от Франция“, каза висш държавен служител, без да дава подробности за цената.

Друг служител потвърди покупката, а гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас заяви по-рано днес след представяне пред КИСЕА, че новата фрегата ще носи балистични ракети.

Очаква се покупката да бъде одобрена от парламентарна комисия през следващите дни.

Гърция планира да похарчи над 25 милиарда евро през следващите 10 години като част от многогодишен план за отбрана, който включва нови изтребители Ф-35 (F-35) от САЩ, нови подводници, нови въздушни, морски и подводни дронове и противовъздушен купол, наречен „Щитът на Ахил“, припомня Ройтерс.