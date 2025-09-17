Улеят за пързаляне в Кортина надмина очакванията, доволни са от МОК след инспекция преди Зимните олимпийски игри

Международният олимпийски комитет заяви, че новият улей за пързаляне за Зимните олимпийски игри Милано-Кортина догодина надминава очакванията, въпреки че беше построен в изключително кратки срокове.

Италия реши да построи нов център за бобслей, шейни и скелетон в Кортина за Олимпийските игри, започващи на 6 февруари, въпреки острото противопоставяне на МОК, предвид необходимото време и многомилионните разходи. Организаторите предложиха да преместят състезанието в друга държава и на вече изградено съоръжение.

Италия обаче отказа да премести олимпийските състезания извън страната и избра да построи нов.

"Центърът за пързаляне надмина очакванията“, каза Кристин Клостер, ръководител на координационната комисия на МОК за Игрите през 2026 г.

"Имахме проблеми с това. Смятахме, че срокът е твърде кратък и в дългосрочен план разходите са неоправдани. Решението на националните власти в Италия да построят център за пързаляне, което е тяхна привилегия, надмина очакванията ни. Те изпълниха заданието навреме.“

Клостер говори в края на последното инспекционно посещение на МОК преди Игрите, които започват след 142 дни.

МОК следва стратегия да направи Игрите по-привлекателни за бъдещите домакини и по-устойчиви.

"Улеят за пързаляне вече е тестван от спортисти. Върви наистина, наистина добре. Впечатлен съм от работата“, каза Клостер.

Президентът на Организационния комитет на Игрите Джовани Малаго заяви, че проектът се е сблъскал със значителни препятствия.

"Улеят за бобслей беше печеливш залог, дори въпреки скептицизмът“, каза Малаго.

Организаторите довършват подготовката, включително плановете за транспорт до местата за провеждане на събитията във всеки олимпийски клъстер, или в Милано, или в планините.

Те ще представят концепцията за церемонията по откриването следващия месец, преди щафетата на олимпийския огън да започне през Италия през декември.