Подробно търсене

Германският външен министър Йохан Вадефул пристига на посещение в Загреб

Ваня Накова
Германският външен министър Йохан Вадефул пристига на посещение в Загреб
Германският външен министър Йохан Вадефул пристига на посещение в Загреб
Германският външен министър Йохан Вадефул, снимка: AP Photo/Markus Schreiber
Загреб,  
25.08.2025 05:11
 (БТА)

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул ще посети Хърватия днес за разговори във връзка с продължаващата подкрепа за Украйна, европейската сигурност и отбрана и търговията, съобщи германското посолство в Загреб, предаде ХИНА.

"Хърватия е важен партньор на Германия в Европейския съюз и НАТО. Министър Вадефул ще обсъди широк спектър от въпроси с хърватските си колеги - от съвместната подкрепа за Украйна до европейската сигурност и отбрана, както и търговската политика на ЕС", се посочва в съобщението на посолството по повод работното посещение на министъра.

Дипломатическата мисия отбелязва, че Хърватия е "ключов партньор" по въпросите на разширяването на ЕС. "Опитът на Хърватия като най-младата членка на ЕС е незаменим в процеса на присъединяване на Западните Балкани", се посочва още в съобщението.

Вадефул ще направи обръщение при откриването на Конференцията на посланиците, консулите и аташетата по отбраната на Република Хърватия. Той също така ще бъде приет от премиера Андрей Пленкович и ще се срещне с външния министър Гордан Гърлич Радман. 

/ВН/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:24 на 25.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация