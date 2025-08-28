Подробно търсене

Анелия Пенкова
Германският външен министър Вадефул ще посети Естония, Дания и Франция
Германският министър на външните работи Йохан Вадефул. (AP Photo/Shuji Kajiyama, Pool)
Берлин,  
28.08.2025 09:52
 (БТА)

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул се отправя днес на тристранна дипломатическа обиколка, включваща Естония, Дания и Франция, предаде ДПА. 

Очаква се Вадефул да разговаря с естонския си колега Маргус Цахкна в Талин, след което да се срещне с президента Алар Карис, съобщи Берлин. Той ще произнесе реч на конференцията на естонските посланици.

Следобед Вадефул ще пътува до Дания за преговори с датския външен министър Ларс Льоке Расмусен в Копенхаген. 

От датската столица германският дипломат се очаква да се отправи към френското пристанище в Тулон и да вземе участие в германско-френски министерски съвет. 

Утре и в събота Вадефул отново ще бъде в Копенхаген за неофициална среща на външните министри на ЕС. 

/ВС/

