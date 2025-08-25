ХИНА: Германският външен министър похвали Хърватия като ментор на кандидатите за ЕС

Хърватия действа като ментор на страните, стремящи се към членство в ЕС, каза днес в Загреб германският външен министър Йохан Вадефул.

„С вашия глас, опит и посредническа роля, вие сте ключови за това Европа да продължи да расте – не само по брой държави членки, но и по сила, единство и взаимно уважение“, каза Вадефул.

На пресконференция с хърватския външен министър Гордан Гърлич Радман, Вадефул заяви, че Хърватия играе ролята на ментор и посредник за отделните страни, които може да са следващите на ред за разширяване на ЕС.

Християндемократът подчерта, че смята разширяването за необходимо, но че вътрешната реформа на Европейския съюз трябва да е на първо място, за да се гарантира, че той може да функционира ефективно.

Ситуацията в Западните Балкани ще покаже дали ЕС изпълнява мисията си или се оттегля в национализъм, подчерта той.

Вадефул каза, че сътрудничеството между двете страни е по-тясно от всякога и отбеляза, че Германия не е отчела такъв растеж в търговията с никоя друга държава членка на ЕС.

Присъединяването на Хърватия към ЕС показва как една страна може наистина да се трансформира, когато има решителност и политическа воля, и в този смисъл Хърватия е модел за много други, каза германският външен министър.

Гърлич Радман изрази задоволство, че Загреб от години има партньор в лицето на Берлин, който разбира значението на европейската перспектива за страните от Западните Балкани. И двамата министри подчертаха, че това не е само технически процес, но и геостратегически, и че съответните страни трябва да приведат политическите си позиции в съответствие с европейските ценности.

Хърватският министър също така похвали традиционно близките и приятелски отношения между двете страни, подсилени от европейската интеграция, както и многобройните лични връзки между техните граждани.

Той благодари на Германия за подкрепата ѝ по време на разпадането на Югославия и припомни трудните моменти от борбата на Хърватия за свобода и суверенитет.

Гърлич Радман посочи, че е близо до Германия и приветства нарастващото доверие, с което се страната му се ползва сред германските граждани и туристи. „Адриатическо море не е само хърватско – то е и германско, и европейско“, добави той.

Хърватският външен министър подчерта сътрудничеството между отбранителните индустрии на двете страни, споменавайки модернизацията на сухопътните сили на Хърватия чрез придобиването на нови танкове Leopard 2A8, както и добрия пример за сътрудничество между хърватската компания ДОК-ИНГ (DOK-ING) и германската "Райнметал" (Rheinmetall). Миналата година двете компании подписаха меморандум за съвместно разработване на безпилотни бойни и небойни системи.

Гърлич Радман говори и за важността на осигуряването на енергийната независимост на Европа, споменавайки проект за свързване на терминала за втечнен природен газ на хърватския остров Крък с Бавария.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)