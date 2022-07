Бед Бъни е начело на класацията на Билборд за албуми за четвърта седмица

Албумът "Un Verano Sin Ti" на Бед Бъни за четвърта непоследователна седмица оглави класацията Билборд 200, съобщи сайтът на изданието.

През седмицата до 7 юли албумът е регистрирал 111 000 еквивалентни единици, спад с 4 на сто в продажбите в сравнение с предходните седем дни, сочат данни на "Луминейт".

Класацията Билборд 200 подрежда най-популярните албуми за седмицата на пазара в САЩ въз основа на продажби, измервани в еквивалентни единици.

"Un Verano Sin Ti" дебютира начело на чарта от 21 май, след това отстъпи лидерската позиция за три седмици и се завърна начело на 18 юни, преди да слезе за още две седмици и да заеме първото място в две последователни седмици.

Три албума, които са оглавявали класацията преди, тази седмица следват водача. Хари Стайлс и неговият "Harry's House" се изкачва от шеста на втора позиция с 54 000 еквивалентни единици. "Honestly, Nevermind" на Дрейк стои стабилно на трета позиция. Морган Уолън и неговият албум "Dangerous: The Double Album" пък се издига от осмо на четвърто място с 50 000 еквивалентни единици.

На пета позиция е "Planet Zero" на "Шайндаун". Това е пети албум на американската рок група в топ 10 на чарта от 2008 г.

Рапърът Лил Дърк и неговият "7220" отстъпва от пета на шеста позиция. Бившият водач в класацията "I Never Liked You" на Фючър се изкачва от десето на седмо място. Във втората си седмица в чарта Крис Браун слиза от четвърто на осмо място с "Breezy".

Компилацията на Уикенд "The Highlights" се връща в топ 10 на девето място от 52-ро миналата седмица с 34 000 еквивалентни единици - ръст от 144 на сто в продажбите за седем дни.

Завръщане в топ 10 бележи и Пост Малоун с "Twelve Carat Toothache" от 12-та позиция преди седмица.