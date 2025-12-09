Калоян Куманов и майстор на сурвакарски маски са сред участниците в културната програма "Традиции България" на "Двореца" в Балчик

Калоян Куманов, танцови и певчески състави, както и майстор на сурвакарски маски са сред участниците в културната програма „Традиции България“ на Държавния културен институт „Културен център „Двореца“ в Балчик, съобщават от управата на институцията. Събитието ще се проведе на 13 и 14 декември 2025 г. и е част от проекта „Балчик – сцена на световни култури“, посветен на богатството и многообразието на българските традиции.

Сред участниците е акордеонистът Калоян Куманов, чийто творчески път преминава през престижни европейски сцени и преподавателска дейност в Консерваторията „Лисеу“ в Барселона. Той ще представи своя проект „Фолклорни балади“ заедно с певицата Надя Казакова, проф. Владимир Владимиров и Юлиан Янев.

В програмата се включва и майсторът на сурвакарски маски от Перник Людмил Йорданов, наследник на повече от половинвековна семейна традиция в изработването на автентични сурвакарски и кукерски маски от естествени материали. Той продължава занаята, предаван през три поколения, съчетавайки изкуството на дърворезбата, кожарството и характерната за региона стилистика.

Певческа група „Жътвари“ и Детска певческа група „Жътвари“ от Добрич, с ръководител Станислава Стефанова, също ще бъдат част от събитието. Въпреки че са създадени сравнително скоро, формациите вече имат значими успехи, включително отличия от Националния събор на народното творчество в Копривщица през 2025 г. Техният репертоар е посветен на съхранението на добруджанската народна песен и на приемствеността между поколенията.

Клубът за народни танци „Жътвари“ с ръководител Мая Бърдарова ще допълни програмата с представяне на добруджански танцови традиции. Клубът обединява над 250 участници от различни възрасти и ежегодно участва във фолклорни фестивали и благотворителни инициативи в подкрепа на хора в затруднение.

„Традиции България“ ще превърне сцената на Двореца в Балчик в пространство, където музиката, танцът, занаятите и живите традиции се срещат, за да представят богатството на българската култура в един от най-празничните месеци на годината, подчертават от културния институт.